¿No va más?

Cuando el vínculo entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el senador justicialista Armando Traferri parecía encaminarse, una poda de recursos en territorio del cacique sanlorencino demostró que no hay camino de rosas sin espinas. El recorte de fondos de coparticipación a dos municipios del departamento San Lorenzo, donde el legislador es amo y señor, activó un reproche que tomó forma directamente en el Senado provincial, donde Traferri tiene tropa propia para hacer fuerza.

El reclamo se genera después de algunas señales de distensión tras dos años de pura disputa política. Hace pocos días, el senador envió a parte de su dirigencia de confianza al acto de Hacemos Santa Fe, el sello del gobernador, y hasta dijo en un entrevista con Letra P no tener diferencias insalvables con Perotti. El Presupuesto fue el camino para que el rafaelino lograra hacer pie en el Senado, donde se cocina el poder real. Sin embargo, cuando se trata de recursos de los territorios algo entra en tensión. Este fue uno de esos casos.

El gobierno provincial dispuso discontinuar una suerte de salvataje que regía desde 2015 para evitar que cuatro municipalidades de la provincia cayeran en desgracia por un crédito asfixiante en dólares que tomaron para hacer cloacas en la época del uno a uno. Dos, corresponden al departamento San Lorenzo. Perotti firmó un decreto que descuenta esos fondos y el horizonte económico de los municipios se oscureció.

Según sostiene Traferri, esa decisión administrativa les corta el oxígeno a las localidades de Carcarañá y Fray Luis Beltrán y la situación puede derivar en un conflicto municipal complejo. Son ciudades gobernadas por el peronismo que, incluso, han mostrado adhesión al espacio de Perotti, lo que le da un tono político particular al reclamo del senador. “No les sobran los recursos y a veces tienen problemas hasta para pagar sueldos. Se puede complejizar la situación con este marco social. Además, también termina perdiendo el gobierno provincial”, sostuvo.

El senador movió rápido y presentó un proyecto en el Senado para declarar la preocupación del cuerpo por la decisión administrativa y “exhortar una revisión”. Si bien no salió con los tapones de punta como otras veces, significa toda una señal política: no está dispuesto a dejar pasar ni una. No es la primera vez que Traferri descansa en el respaldo del bloque justicialista que conduce y también en el resto del Senado, en su mayoría radical.

“Volvió a faltar diálogo por parte del gobierno, que resolvió de manera innecesaria”. “Considero correcto que la provincia proteja los recursos públicos procurando su obtención, pero es indispensable que contemple la situación de los municipios”, escribió en su cuenta de Twitter. El proyecto promete salir con el acompañamiento unánime del Senado y hacer sonar un alerta en el gobierno.

