Michael Bublé contó el gesto de Elton John cuando su hijo tuvo cáncer: “Todos los domingos me llamaba”

Hace unas semanas, Luisana Lopilato dio la primicia de que junto a Michael Bublé están esperando la feliz llegada de otro hijo que se les unirá al clan conformado por Noah, Elias y Vida. Esto ha generado un ambiente lleno de emociones dentro de la familia donde reina la felicidad y optimismo, aunque también conocimiento por las experiencias anteriores.

En ese contexto, con el embarazo avanzado y la filmación de la película Matrimillas en suelo argentino, Luisana y el músico canadiense se abrieron a la posibilidad de hablar con los medios. Y así Bublé se animó a compartir algunas confesiones que no disponían de tanta visibilidad.

De ese modo, Bublé abordó un tema muy sensible, que se vincula con la enfermedad de Noah, su primer hijo, quien estuvo bajo estricto tratamiento por un cáncer. Y causó una enorme sorpresa al revelar que en el momento más complejo recibió el apoyo de Elton John.

En una reciente entrevista, Bublé reflexionó sobre lo maravilloso que es este presente ahora que su hijo de ocho años ha logrado superar su enfermedad. Y asimismo, compartió las anécdotas que cosechó junto al galardonado cantante inglés en 2016.

Fue en el programa The One Show donde el esposo de Luisiana Lopilato contó como Elton John -a quién lo calificó como “un hombre hermoso”- se ponía en contacto permanente con su familia. “No lo conocía y me llamaba todos los domingos. Todos los domingos me llamaba para decirme que él y David estaban orando por mí y que nos amaban y que nos enviarían juguetes. Así es él, así es realmente, así que Elton John, gracias”.

Sin dudas una actitud noble y humana por parte del “Rocket man”, que no tenía ningún tipo de vinculo con Bublé ni Lopilato y aún así se tomó el tiempo de expresarles su apoyo, como también mandarles vibras positivas que pudiesen ayudarlos a atravesar una situación que, finalmente, salió bien.

Fuente: la100.cienradios.com