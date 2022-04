Clásico para el 9, triunfo de Ben Hur

En la jornada de ayer se completó la tercera fecha del Apertura masculino de Primera A y B de la Liga Rafaelina de Fútbol .

En el principal certamen doméstico hubo un clásico 'rafaelino' en el estadio Germán Soltermam con victoria del 9 de julio por 3-2 ante Atlético de Rafaela. Al minuto de juego el 'León' abrió el marcador, luego empató la Crema pero nuevamente el local se puso arriba en el tanteador y en el complemento selló la victoria.

En barrio Parque, Ben Hur no la tuvo para nada fácil ante Deportivo Tacural. La visita empezó ganando con el tanto de Hansen, el Lobo tuvo la oportunidad de igualar con un penal ejecutado por Sebastián Jiménez, a los 44m PT, pero falló.Recién a los 30m del complemento logrado el empate y lo terminado ganando sobre el final.

Por otro lado, Ferrocarril del Estado y Sportivo Norte repartieron puntos en Los Nogales y Peñarol se presentó una igualdad de su visita a Brown de San Vicente.

En los adelantos: Libertad 2 – Unión 0, Dep. Aldao 2 – Dep. Ramona 1, Argentino de Vila 1 – Atlético María Juana 4, Argentino Quilmes 3 – Bochófilo Bochazo 0.

Todo lo jugado en la tarde de ayer:

9 de Julio 3 vs Atlético de Rafaela 2

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Ángelo Trucco.

Reserva: 1-1

Goles: 1m PT Gonzalo Gorosito (9), 25m PT Kevin Jappert (AR), 38m PT y 24m ST Maximiliano Martínez (9). incidencia:Expulsado: 45m ST Alejo Domínguez (AR).

Ben Hur 3 vs Deportivo Tacural 1

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 3-1

Goles: 41m PT Hansen (DT), 30m ST Agustín Bianciotto (BH), de penal, 40m ST Luciano Pogonza (BH) y 41m ST Luciano Ojeda.

Moreno de San Vicente 1 vs Peñarol 1

Cancha: Moreno de San Vicente.

Árbitro: José Domínguez

Reserva: 2-0

Goles: 34m PT Facundo Manassero (B) y 27m ST Joaquín Escobar (P).

Ferro 1 vs Sportivo Norte 1

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 1-1

Goles: 23m PT Cristian Arias (SN) y 14m ST Joel Holmann (F).Incidencia: Expulsado 45m ST Fabio González (SN).

Talleres de María Juana 1 vs Florida de Clucellas 2

Cancha: Talleres de María Juana.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 1-2

Goles: 28m PT Tiziano Moreno (T), 17m ST Hernán Dobler (F) y 28m ST Alex Windholz (F).

LA PRÓXIMA FECHA (4º)

ZONA A: Dep. Ramona vs Pardo San Vicente, Peñarol vs Ben Hur, Dep. Tacural vs 9 de Julio, Atlético de Rafaela vs Argentino de Vila. INTERZONAL: Talleres María Juana vs Dep. Aldao. ZONA B: Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes, Bochófilo Bochazo vs Dep.Libertad, Unión vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Atlético María Juana.

PRIMERA B

La Primera B, en su torneo Apertura, completó ayer su tercera fecha, la cual ya tenía algunos adelantos disputados en la noche del viernes. Todo lo sucedido, las posiciones y lo que se viene para cada elenco.

ZONA NORTE

Moreno de Lehmann 3 vs San Isidro de Egusquiza 1.

Ya habían jugado en los adelantos: Ind. San Cristóbal 3 vs Arg. de Humberto 0, Dep. Bella Italia 0 vs Sp. Roca 1, Tiro Federal 2 vs Belgrano San Antonio 2.

LAS POSICIONES: Belgrano San Antonio 7, puntos; Ind. Ataliva 6; Sp. Roca 6; Moreno 6; Arg. Humberto 3; Bella Italia 3; Ind. San Cristóbal 3; Tiro Federal 1; San Isidro 0.

PRÓXIMA FECHA (4º): San Isidro de Egusquiza vs Dep. Bella Italia, Sp. Roca vs Tiro Federal de Moisés Ville, Belgrano de San Antonio vs Independiente San Cristóbal, Arg. de Humberto vs Independiente de Ataliva. Libre: Moreno de Lehmann.

ZONA SUR

La Hidráulica 2 vs Zenón Pereyra 1, Dep. Susana 1 vs Juventud Unida de Villa San José 1, San Martín de Angélica 0 vs Sp. Santa Clara 2, Libertad EC 2 vs Def. de Frontera 0.

Ya habían jugado en los adelantos: Dep. Josefina 1 vs Atlético Esmeralda 1.

LAS POSICIONES: Sp. Santa Clara 9, puntos; La Hidráulica 7; San Martín 6; Atl. Esmeralda 5; Libertad EC 6; Zenón Pereyra 3; Josefina 2; Def. de Frontera 1; Dep. Susana 1; Juv. Unida Villa San José 1.

PRÓXIMA FECHA (4º): Defensores de Frontera vs San Martín de Angélica, Sp. Santa Clara vs Dep. Susana, Juventud Unida de Villa San José vs La Hidráulica, Zenón Pereyra vs Atl. Esmeralda, Libertad Estación Clucellas vs Dep. Josefina.

Fuente: diariolaopinion.com.ar