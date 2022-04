Mauricio Macri retomó su agenda política: recibió a diputados bonaerenses del PRO

El segundo tiempo empezó y Mauricio Macri lo sabe muy bien. La agenda del ex presidente está muy activa en términos políticos, no sólo en Argentina, sino también en el exterior. El sábado llegó de Estados Unidos, donde mantuvo un almuerzo con el ex mandatario de ese país, Donald Trump, y este lunes abrió su semana política con una reunión que mantuvo con el bloque del PRO de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. “Mauricio está muy activo buscando la unidad”, le dijo a Infobae uno de los presentes en el encuentro.

El encuentro con los legisladores empezó a las 10 de la mañana en la oficina que Macri tiene en Olivos y se extendió por poco más de una hora. No hubo desayuno ni catering. “Mauricio es muy austero en ese sentido”, bromeó uno de los participantes. La reunión se enmarca en una serie de eventos que el presidente de la Fundación FIFA despliega con dirigentes y legisladores del PRO en todo el país. “Es algo habitual”, admite alguien cercano a Macri.

El temario del cónclave fue estrictamente político. El líder del PRO les pidió a los legisladores bonaerenses “trabajar fuerte para volver a gobernar en 2023″. Macri entiende que el conflicto interno que atraviesa el Gobierno abre una “posibilidad concreta” para que JxC vuelva a la Casa Rosada.

Los rumores sobre su candidatura y la interna en el PRO

Sin embargo, ni el PRO ni el propio Macri están exentos de disquisiciones partidarias. La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde porteño y presidenciable del espacio, exigió “dejarse de joder” con el debate entre halcones y palomas. Patricia Bullrich, presidenta del PRO y otra aspirante a competir por el premio mayor, admitió que su relación con Larreta “dejó de fluir”. A su vez, durante su gira por los EEUU, la ex ministra de Seguridad afirmó que “Mauricio no va a ser candidato”.

Macri está preocupado por estas discusiones internas y, sobre todo, le molesta que hablen por él: “No le gusta que nadie le diga qué tiene que hacer”, reconoce alguien de confianza del ex presidente. Este medio pudo reconstruir que durante la reunión con los legisladores de esta mañana, uno de los diputados lo inquirió acerca de si será candidato y Macri prefirió no contestar. “Hoy es momento de fortalecer el espacio y no de candidaturas”, resaltó el líder del PRO.

Al interior del mismo PRO hay miradas contrapuestas sobre ese punto y, de hecho, se vieron reflejadas dentro de los participantes que mantuvieron el intercambio esta mañana. Mientras que uno de los presentes piensa que “es momento de que otros asuman las candidaturas”, una visión distinta sostiene que Macri “es la persona más importante del PRO” y dispara: “Patricia se equivoca en decir que Mauricio no será candidato”.

Los diputados que participaron de la reunión fueron Alex Campbell y Adrián Urreli, que se encargaron de organizar el encuentro con Macri. También estuvieron presentes Noelia Ruiz, Martiniano Molina, Johana Panebianco, Sergio Siciliano, Anastasia Perlata Ramos, Juan Carrara, María Eugenia Brizzi, Matías Ranzini, Fernando Rovello, Verónica Barbieri, María Paula Bustos, Fernanda Antonijevic, Florencia Retamoso, María Laura Ricchini, Abigail Gomez, Fernando Compagnoni, Julieta Quintero.

Faltaron dos legisladores que viajaron y Santiago Passaglia, abocado al conflicto en San Nicolás -distrito que gobierna su hermano, Manuel Passaglia- por el paro de camioneros que bloqueó por más de 48 horas la recolección de residuos en esa localidad.

Macri sigue en movimiento para “mantener la unidad” y “ampliar” JxC, coqueteando con figuras como Javier Milei o José Luis Espert. “Es necesario sumar y expandirse”, dicen en su entorno.

En línea con su actividad académica, la semana que viene Macri viajará a Washington, donde estará una semana, para dar clases en la Universidad de Georgetown. A su regreso, lo espera un cronograma ajetreado de reuniones con dirigentes del PRO en todo el país.

* Para www.infobae.com