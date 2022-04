«De la pluma de Máximo»: la réplica del kirchnerismo a Martín Guzmán

El Kirchnerismo duro no tardó en reaccionar a las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, y le dejó un mensaje con fuertes críticas. El vocero fue el diputado nacional Leopoldo Moreau quien, a través de un tuit, elogió a Máximo Kirchner y -entre líneas- cuestionó al titular del Palacio de Hacienda que ayer anticipó que gestionarán con gente “alineada” a su programa económico.

La crisis interna del Frente de Todos entre el kirchnerismo y el albertismo se recrudece a diario. Cuando parece que desde alguno de los sectores se da un gesto para avanzar en el diálogo, interviene algún agente que retrocede tres pasos. Anoche, tras un jornada de “paz” centrada en el nacimiento del hijo del Presidente y el mensaje de la Vice, el ministro Guzmán protagonizó una contundente intervención en la TV.

Guzmán: «Gestionaremos con gente alineada»

A diferencia de sus apariciones previas, Martín Guzmán dejó fuertes definiciones políticas en medio de un escenario que lo posiciona como el principal apuntado por el kirchnerismo, que busca eyectarlo de su cargo. Ante las presiones, el titular del Palacio de Hacienda dejó un mensaje claro: «El Presidente ha marcado que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido».

Al mismo tiempo, enfatizó que «se necesita que no haya acciones que generen ruidos e incertidumbre» para que las expectativas de inflación no se disparen y golpeé los precios locales. Lejos de incitar a la cohesión del FdT, el mensaje no cayó bien en el kirchnerismo que salió a responder y destacó que una de las decisiones económicas con mayor impacto positivo nació de dos representantes del núcleo K.

«De la pluma de Máximo»: la respuesta

«Debemos tener presente que de la pluma de Máximo Kirchner y Carlos Heller salió el aporte de las grandes fortunas», comenzó su descargo el diputado Moreau. Acto seguido, resaltó que es la medida de «mayor equidad social” que tomó el Gobierno hasta aquí y que permitió juntar fondos para la «obra de infraestructura más importante que tiene en sus manos el país».

Un porcentaje importante de los más de 247.503 millones de pesos recaudados se destinó a la infraestructura en áreas claves: producción de energía y educación. No obstante, la erogación más destacada por el kirchnerismo es la que fue al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). A través de este, se financiaron 230 proyectos de infraestructura y conexiones en zonas rezagadas «para beneficio de 55 mil familias en 279 barrios populares», esgrimieron.

«Digo, para resaltar que siempre las buenas decisiones económicas dependen de la buenas decisiones políticas que son las que terminan cohesionando y entusiasmando», insistió el diputado Moreau ante la advertencia de Guzmán.

De este modo, mientras el albertismo pretende cerrarse y continuar el sendero de tomar decisiones propias sin consultar al kirchnerismo, el ala que responde a la Vice saca a relucir el historial y el impacto político de sus proyectos.

Con información de www.elintransigente.com