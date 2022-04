¿Mensaje para la interna?: Juan Zabaleta pidió no pensar en el 2023 y menos «rosca política»

El ministro de Desarrollo se volvió un protagonista de la política argentina. Las manifestaciones y su responsabilidad hacen que sobresalga su figura. Juan Zabaleta se ha mostrado dialoguista con los dirigentes sociales aunque les aclaró que no va a haber más planes. El funcionario del Gobierno nacional pidió que se deje de pensar en el 2023 y que se deje de hacer «rosca política«.

Las grandes manifestaciones y acampes en el centro porteño ponen la lupa en el Ministerio de Desarrollo. La cartera que conduce Zabaleta es la apuntada por las agrupaciones sociales. En ese contexto el ex intendente de Hurlingham salió a hablar y expresarse sobre el tema. Además se refirió al momento que está atravesando la política y la interna que hay en el Gobierno nacional.

«No resuelve nada cortar una calle y mucho menos cuando hay un Gobierno que pone arriba de la mesa los problemas que existen y los va resolviendo», comentó en TN. En su discurso sostuvo la intención desde el Ministerio de dar trabajo y no más planes: «Hay que poner arriba de la mesa programas que se vinculen a la generación de empleo formal y la producción», indicó.

El funcionario no fue esquivo a la hora de hablar de política y su sensación de que se está pensando en las próximas elecciones: «Los argentinos necesitan que el Gobierno le resuelva los problemas, que hablemos mucho menos del 2023 y más de lo que está pasando este momento. Hay que seguir buscando puntos de acuerdo, los argentinos se merecen que nos pongamos de acuerdo», subrayó.

Juan Zabaleta se sinceró y contó lo que le dicen en la calle: «Tenemos que tranquilizar la política. En cada esquina no me preguntan por las elecciones de 2023, me preguntan si va a bajar la inflación, si vamos a tener políticas para pelear a la inseguridad, si va a mejorar el poder adquisitivo», explicó. Por último concluyó: «Estamos obligados a generar certezas y futuro».

