Un juez federal frenó la designación de los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura

Un juez federal de Paraná le ordenó este martes a los presidentes de ambas cámaras del Congreso que se abstengan de designar los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, tal como pretendía el kirchnerismo duro, que igualmente ya había anticipado que no iba a cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

El juez Daniel Edgardo Alonso, titular del juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a una pre cautelar presentada por el diputado Marcelo Casaretto. Para decidir la cuestión de fondo, el magistrado le pidió un informe a la presidenta del Senado Cristina Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes”. Tienen un plazo de 5 días hábiles para contestar.

“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006″, sostuvo Casaretto a través de su cuenta de Twitter.

Mario Negri le respondió a través de la misma red social: “El kirchnerismo busca cualquier artilugio para INCUMPLIR un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”.

El jueves 7 de abril, el kirchnerismo logró darle media sanción en el Senado a su proyecto para reformar el Consejo -que excluye a la Corte-, pero la iniciativa no se aprobará en Diputados antes del 15, según anticipó el titular del bloque oficialista, Germán Martínez.

La semana pasada se eligieron las dos abogadas y la jueza que formarán parte del nuevo Consejo tras el fallo de la Corte Suprema. La “Lista Bordó”, que llevaba a la jueza civil Agustina Díaz Cordero, ganó las elecciones de los jueces. En los comicios de abogados se impuso Jimena de la Torre, la candidata de Juntos por el Cambio, con la “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial” por sobre María Fernanda Vázquez, de la “Lista 2.

El cronograma electoral se completará el lunes 18 de abril cuando en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se haga la elección con colegio electoral para elegir a una representante.

Los comicios surjen después del fallo de la Corte que en diciembre declaró inconstitucional la composición actual de 13 miembros del Consejo. El máximo tribunal resolvió que en 120 días debe haber una nueva integración, ya sea por una ley reformada por el Congreso o por su regreso a la integración de 20 integrantes. El plazo de los 120 días vence el viernes. Para llegar de 13 a 20 se deben sumar el presidente de la Corte -hoy Horario Rosatti-, dos abogados, un juez, un representante de los académicos, un diputado y un senador.

La Corte dijo en su fallo que los nuevos consejeros “iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”. Es decir, los siete juntos. Si no hay están los legisladores no hay Consejo. El máximo tribunal también resolvió que si para el 15 de abril no hay un nuevo Consejo todo lo que se haga de ahí en adelante será nulo.

Ante ese escenario, el Consejo de la Mgistratura tendrá hoy miércoles un plenario clave.

Además de los concursos pendientes, en el temario estará la aprobación de un reglamento especial para que el Consejo funcione en la emergencia ante la parálisis que se prevé por no poder conformarlo. En el organismo entienden que la nulidad que plantea la Corte Suprema si no se integra es para los temas que se traten en el plenario: concursos de jueces, acusación de magistrados. En el Consejo consideran que por el plenario no se podrá aprobar nada.

Pero del análisis del fallo sostienen que el resto del trabajo no queda involucrado. Por eso preparan el reglamento especial. Sobre todo para que no trabe la administración del Poder Judicial, otras de las funciones del Consejo. Preocupa el pago de salarios, la compra de insumos, las licitaciones urgentes. Con ese reglamento quedará saldado.

El Consejo también prevé aprobar otra reglamentación. Es para las elecciones de jueces y abogados para la renovación del organismo de noviembre, cuando venzan los actuales mandatos. Ante la posibilidad de que el organismo quede paralizado hasta esa renovación, en el cuerpo ya prevén el reglamento para esas elecciones.

Con información de www.infobae.com