El Municipio conformó una "brigada" para ahuyentar aves del Microcentro

Todas las estrategias impulsadas por el Municipio para evitar la concentración de las aves, en especial los negruchos y también palomas, en los árboles del Microcentro fracasaron sin pena ni gloria. No funcionaron las bombas de estruendos a la medianoche de los últimos años ni molestar con las luces de los punteros láser desde la terraza del edificio municipal a las aves que dormían en las tipas de la Plaza 25 de Mayo. Cada atardecer, cientos de pájaros vuelan sobre las esquinas de Bulevar Lehmann y San Martín, también en el cruce con Brown y frente al Teatro Lasserre bajo un sonido que estremece. Imposible salir indemne si uno camina, bicicletea o avanza en moto por debajo de esa "nube" negra. La situación se replica en tramos de avenida Santa Fe. Mientras ensucian, el aire se torna irrespirable.

Ahora el Municipio ensaya una nueva receta para esta problemática urbana que viene de hace años. Ayer, en las instalaciones del Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), se llevó adelante una capacitación del personal destinado a las actividades de disuasión de las aves que duermen en el microcentro de la ciudad, con el fin de que adquieran el conocimiento para identificar las distintas especies involucradas, de los comportamientos y sus hábitos, y de la racionalidad detrás de cada una de las actividades propuestas, según se informó oficialmente.

El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti e integrantes de la citada subsecretaria como Esteban Silva; el ingeniero, Jorge Frana y los integrantes de Salud Animal, Maia Mark, Paulo Antivero y Marcelo Pfaffen participaron de este encuentro. La capacitación estuvo coordinada por el ingeniero Jorge Frana, quien formara parte del INTA. Al respecto, Frana explicó: “Hoy en el DIAT vamos a hacer una jornada de capacitación para personal voluntario que van a ayudar a las distintas reparticiones de la Municipalidad involucradas en el ahuyentamiento de las aves, que podemos considerar plagas en el sentido que están produciendo excrementos, que en gran cantidad, son molestos para los comerciantes del radio céntrico, lugar donde básicamente están concretadas estas aves en los árboles que son dormideros”.

UNA NUEVA ESTRATEGIA

“Hemos intentado varias estrategias en el pasado pero nos falta una que es la que vamos a encarar ahora. Tenemos esperanzas, con fundamentos científicos, que esta vez no nos puede fallar. Así que lo vamos a encarar con mucho entusiasmo y vamos a ir evaluando constantemente, reaccionando y adecuando nuevas normas en la medida que se vaya realizando este proceso”.

Jorge Frana contó que “hace ya muchos años de la primera vez en que fui convocado para hacer mis aportes en el manejo de plagas. No soy experto en aves, lo reconozco, pero tengo compañeros en el INTA que me han transmitido sus conocimientos, los que he tratado de adecuar. Y es eso lo que vamos a poner en práctica”.

“Hoy la comunidad tiene que estar tranquila y confiar en la ciencia. En el pasado, las empresas que eran contratadas para realizar este trabajo de ahuyentamiento, lo hacían, interpretamos nosotros, en horarios no adecuados. Nos dimos cuenta con el correr del tiempo. Ahora, basándonos en lo que se hace en los cultivos agrícolas, lo que queremos hacer es anticiparnos al problema, para lo que cual uno tiene que empezar a molestar a las aves antes de que se asienten en el árbol donde van a dormir. Antes se hacía a las 11:00 o 12:00 de la noche y durante la madrugada. Ahora lo vamos a hacer media hora antes de la puesta del sol; es decir, que todos los días vamos a estar pendientes de la puesta del sol, sabiendo que en el invierno se acortar los días, lo mismo que en la primavera cuando se alargan los días.

Eso es lo que vamos a hacer con toda la gente que se va a entrenar acá”, concluyó Frana.

Además, y según se pudo saber, se realizará un trabajo de barrido y limpieza de las áreas con mayor impacto, en tres turnos semanales, evaluando llegar a la limpieza diaria, con la colaboración de los frentistas.

METODOLOGÍA

El Municipio informó que se implementará un sistema coordinado de acciones para ahuyentar las aves y disuadirlas de asentarse en el arbolado público. Las acciones se iniciarán 30 minutos antes del horario fijado en la columna que figura como “puesta” del sol en la web https://salidaypuestadelsol.com/sun/rafaela. En ese horario, y en la medida que se vayan observando los arribos de las bandadas de las distintas especies de aves, con pértigas de pino Paraná o caños extensibles de aluminio (longitud hasta 6 m), se irán rozando las ramas. En simultáneo, se dirigirá el haz de luz verde de puntero láser (Smart Tech, modelo 303, con batería recargable) hacia las aves agrupadas. Con el correr de los días se evaluarán otras acciones de intervención. Las actividades se darán por finalizadas trascurridos 60 minutos de la hora de puesta de sol de acuerdo a la web citada anteriormente.

Las evaluaciones pre y post intervención diaria, permitirán ajustar las alternativas que hacen al manejo adaptativo de las aves en el arbolado público.

La propuesta fue elaborada por Jorge Frana (consultor), Paulo Antivero (Zoonosis-Municipalidad de Rafaela) y María Eugenia Eberhard (Instituto para el Desarrollo Sustentable); que actuarán como evaluadores y capacitadores.

También será evaluada la poda de las especies arbóreas presentes en el sector, dado que contribuiría a disminuir la población de aves.

Fuente: diariolaopinion.com.ar