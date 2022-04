Martín Soria sobre la interna oficialista: «donde manda capitán no manda marinero»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se refirió a la interna del Frente de Todos. Lo primero fue reconocer que hay un quiebre dentro del oficialismo, algo que negaron ciertos dirigentes, y focalizó en el rol que tiene la fórmula presidencial a día de hoy. En concreto, defendió tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner.

«Los líderes son Alberto y Cristina mientras que el resto de los integrantes del Gobierno son todos fusibles y laburantes«, remarcó el dirigente según NA. A su vez, señaló que «donde manda capitán no manda marinero» para poner un alto a los avances de otros funcionarios que buscaban sacar provecho de este inconveniente en Casa Rosada.

Con una postura parcial y sin buscar mucho revuelo, Martín Soria opinó levemente sobre el periodo de crisis que atraviesa su espacio. Más allá de esto, Juntos por el Cambio se llevó la peor parte porque en su afán de querer profundizar sobre el quiebre del Frente de Todos terminó criticando al sector liderado por Mauricio Macri y del cual se diferenció.

Martín Soria contra Juntos por el Cambio

A la hora de hablar del rol de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro prefirió compararla y marcar las diferencias entre espacios. «Qué lindo que hubiera sido que cuando Macri en 5 minutos nos endeudó peor que la última dictadura militar, hubiera tenido una vicepresidenta y no como actuó Michetti. Una vicepresidenta que le hubiera dicho ‘¿Está bien endeudar a las futuras generaciones de argentinos?'», se preguntó.

Por otro lado, cuestionó que en la oposición son «una bandita de empresarios, de nenes de mamá» y que ellos no. De hecho remarcó que es «peronista, no una bandita de CEOs ni empresarios. No somos hijos de empresarios tampoco. Cuando nosotros peleamos y discutimos lo hacemos por una idea y un principio», concluyó el dirigente.

Con información de www.elintransigente.com