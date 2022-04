Luana Volnovich fue denunciada penalmente por «abuso de poder»: los detalles

La directora del PAMI, Luana Volnovich, nuevamente está bajo la lupa. Luego de lo que fue su viaje paradisíaco a el Caribe, los problemas empezaron a suceder. Tras su regreso al país y volver a la conducción de la obra social, fue acusada de malgastar fondos en diversas cuestiones tecnológicas para mejorar la comunicación con los afiliados. En este caso fue denunciada penalmente por «abuso de poder«.

A principio de año las miradas estaban puestas en Volnovich, quien se fue de vacaciones a México junto a su pareja, Martín Rodríguez, quien además es vicedirector del PAMI. Tras prácticamente dejar acefala a la obra social los jubilados, continuó en su cargo. Su gestión quedó siendo observada tras el cuestionado viaje. Es por eso que se encontraron algunas regularidades más en el organismo.

Una de ellas es la contratación de 470 empleados nuevos en diciembre del 2021. De esta manera lo hizo saber Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica. La legisladora aseguró que denunció penalmente a Volnovich. En CNN Radio sostuvo que lo hizo para «saber cómo tiene distribuido el personal administrativo en el PAMI».

“Se incorporaron a planta permanente 200 personas, la mayoría sin tener el secundario terminado, cuando la Ley de Empleado Público dice que vos no podes contratar a personal que no tenga el secundario completo”, añadió la parlamentaria que representa a la fuerza que comanda Elisa «Lilita» Carrió. En la oposición vieron estas contrataciones como un modo de demostración de poder.

“La denuncié penalmente por abuso de poder, por incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos y por eso le pido a la jueza que pida el título de quienes no lo tienen”, reconoció Campagnoli. La preocupación de la diputada tiene que ver con que no podrán ser cesados de sus cargos quienes fueron contratados: «Vos estas incorporando gente a planta permanente, esto implica que no pueda ser despedida gente que no cumple con la ley”, sentenció.

