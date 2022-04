Cristina irresponsable, perversa y destitúyete

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió este miércoles a cómo la pandemia ha acentuado la desigualdad social y económica en el mundo, afirmó que son los Estados los que deben ponerse firmes para generar respuestas a esa situación con mayores regulaciones económicas y envió mensajes hacia el interior del Gobierno nacional, porque “no se hacen las cosas que hay que hacer”.

EL RECLAMO DE CRISTINA KIRCHNER SIN MENCIONAR A ALBERTO FERNÁNDEZ

Si bien no mencionó al presidente Alberto Fernández con quien no habla desde hace semanas, la vicepresidenta se refirió a lo que, según su visión, deben hacer los Gobierno advirtiendo que todo el poder real no está en ellos. Se inclinó por reflotar la idea del Estado de Bienestar con la ingeniería institucional que haga falta crear e instó a pasar del debate a las “efectividades conducentes” de las que supo hablar Hipólito Yrigoyen.

Cristina encabezó la apertura de la 14° Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) convocada este año en la Argentina bajo el lema “Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz”.

“Sostuve y sigo sosteniendo que el estado de Bienestar y el neoliberalismo son construcciones políticas, no son proyectos ni modelos económicos. El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad. Pero entonces: ¿cuál es la discusión? La pandemia ha venido a saldar la discusión”, enfatizó.



Fernández de Kirchner habló de la pandemia en términos de una “tragedia”, porque ha trastocado vidas y al mundo entero.

Y agregó que el resultado de esa pandemia deja un debate sobre la desigualdad, porque está claro que el paso del Covid-19 no ha hecho más que “acentuar trágicamente la desigualdad”.

Según Cristina, tras la finalización de la guerra en Europa surgió la idea del Estado de Bienestar, considerando que el Estado tenía una gran responsabilidad de la vida de las personas, más allá del trabajo y los méritos que cada individuo tenía que llevar adelante. Cuando cae el Muro de Berlín, dijo la vicepresidenta, surgió la doctrina neoliberal.

“Había que crear otro sentido común. El Estado ya no era responsable de tu vida porque vos sos absolutamente libre y por lo tanto decidís si tenés trabajo. Y si no tenés trabajo será porque no te lo merecés. Y si no podés acceder a una vivienda porque no habrás hecho lo suficiente. Este fue el sentido común que creó el neoliberalismo y que aún campea en muchas sociedades”, aseguró la vicepresidenta.

Para Cristina, fue la pandemia la que vino a reinstalar la idea del Estado.

“¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado (los laboratorios) las vacunas para que pudiéramos salvarnos y no morir nosotros y nuestros seres queridos? Creo que quien siga afirmando que el Estado no es importante es un necio o es un cínico”, comentó Cristina.

Para la vicepresidenta, “la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista (de recuperación pospandemia) que se da en todo el mundo lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los Estados. Esto es la clave para abordar seriamente el problema de la desigualdad. Salvo que sea solamente un ejercicio dialéctico, discursivo, de encuentros esporádicos y veamos que la situación cada vez se agrava más”.

CRISTINA KIRCHNER: MENSAJES AL CORAZÓN DEL GOBIERNO

Esa situación plantea debatir qué tipo de ingeniería institucional necesita el Estado para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que se construyeron los Estados que hoy gobiernan el mundo.

“Todos nuestros Estados están construidos sobre la famosa división tripartida de poderes que viene de la Revolución francesa, de 1789. En aquel momento el Estado era el Poder. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos, además, ¿cuánto representan del poder tomado como un cien por cien? Hablamos de poder como cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero creanmé… lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero bueno… dejémoslo ahí”, expresó.



Cristina habló de la “insatisfacción de las Democracias” por la cual la gente se termina enojando con la política y señaló que esto debería obligar a las dirigencias a repensar la ingeniería institucional. “La pandemia ha venido a saldar la discusión, porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la Humanidad el Estado sirva solo para eso y cuando tiene que tomar decisiones en materia económica, de controles y regulaciones, sea estorbo y no permita la actividad económica”, señaló.

“El mercado nos contesta: ‘Ah no, no importa. Es mi ganancia, es mi rentabilidad y los demás que revienten’. No vale así, como dicen los chicos: ‘así no juego más’. Si cuando vos nos necesitaste te pagamos salarios, te perdonamos crédito y no pagaste impuestos, ahora que te necesitamos a vos no para nosotros sino para el pueblo, para la sociedad… Creo que estas cosas son las que tienen que discutirse acá y en todo el mundo”, sostuvo la vicepresidenta.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Acompañaron a la vicepresidenta Javi López, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y delegado en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; y Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia.

La Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat) es un organismo internacional compuesto por 150 parlamentarios de países europeos y latinoamericanos. Fue creada en 2006 para mejorar y promover las relaciones entre Latinoamérica y Europa.

Del evento que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires también participaron más de cien legisladores y legisladoras de América Latina y Europa.

Pérez Pineda había abierto la Asamblea agradeciendo a dirigentes políticos argentinos como el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y a los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Silvia Del Rosario Giacoppo por impulsar que el evento se organice en Argentina.

“Hemos presenciado como toda la capacidad humana y gran parte de su solidaridad se han coordinado para responder a los desafíos tecnológicos, sociales, políticos y sanitarios durante la pandemia”, destacó Pérez Pineda y destacó que en Europa se han vacunado 580 millones de personas y en América Latina y El Caribe, 430 millones.

El legislador colombiano aclaró que estas cifras no representan el fin de la pandemia sino solo un comienzo, un primer paso, para superar los problemas que ha generado la Covid-19. “La conclusión de este momento histórico no puede ser un eterno retorno a una situación de inequidad y desigualdades en las capacidades de acceso a los servicios públicos y de discriminación y miseria de grandes sectores poblacionales. ¡No!”, expresó.

Pérez Pineda dijo que los Estados deben apostar por la inversión social para construir países y regiones justas e inclusivas. Asimismo, el legislador colombiano pidió levantar la voz en rechazo a la guerra, la violencia y a la discriminación. “Demostremos con nuestro trabajo en la plenaria de esta Asamblea que Europa y América Latina son regiones de paz que promueven las salidas diplomáticas para las diferencias”, expresó el colombiano.

López elogió a la vicepresidenta argentina considerando que como ella hablaría después, él se sentía como “telonero de The Beatles”. Celebró que la Argentina esté presidiendo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Y señaló que los países deben asegurar “el acceso universal a la vacuna”, por lo que fue aplaudido por el auditorio.

“Hubo un enorme impacto en todos los lugares del planeta y no está siendo fácil tomar decisiones ni gobernar. Pero es cierto que hoy la recuperación económica debe tener en cuenta que no se puede rebobinar dos años atrás, por lo que hay que tener en cuenta la dimensión social y cómo la desigualdad se agravó en los últimos dos años”, afirmó López.

Según el eurodiputado, la recuperación de las economías requiere de margen fiscal y de acceso al crédito en todos lados, con parámetros de justicia social e inclusión. En paralelo, dijo que el debate en la Asamblea debe pasar también por lo que es la invasión militar de Rusia a Ucrania y sus implicancias internacionales.

“El debate es sobre cómo queremos organizar el mundo: si lo queremos hacer bajo normas o por la fuerza. Para nosotros ese es el debate central. El mundo va a tener que reaccionar. Es muy importante que hablemos también de las consecuencias de la guerra, porque está generando un enorme impacto en la energía y en la inflación en todo el mundo”, agregó López.

Fuente: La Voz del Interior