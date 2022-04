Qué harían José Luis Machinea, Domingo Cavallo y Javier Milei para bajar la inflación

Luego de que el INDEC difundiera este miércoles que la inflación del mes de marzo fue del 6,7%, la cifra más alta en las últimas dos décadas, los ex funcionarios de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, José Luis Machinea y Domingo Cavallo, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, plantearon sus ideas y propuestas para frenar la escalada de precios.

“En un gobierno como este no me animo a darle consejos, sería absurdo”, advirtió de antemano Cavallo, teniendo en cuenta “las limitaciones severas que impone la pelea entre el Presidente y la Vicepresidente, y las ideas que tienen para organizar el país”. En este contexto, el ex ministro de Economía consideró que el Poder Ejecutivo “debe tratar de aplicar el plan” económico de Martín Guzmán “y darle apoyo al ministro”.

Consultado sobre si se debería aplicar un ajuste en la economía, Cavallo señaló que la sociedad viene sufriendo un ajuste “los últimos 12 años”. “La inflación es un ajuste permanente, va reduciendo el poder adquisitivo, el ingreso real... Más ajuste que el produce la inflación es imposible de pensar”. Pero advirtió que “el ajuste sería mayor” si Argentina cae en una hiperinflación. “Por lo menos traten de evitar que el país caiga en una hiperinflación, es lo único que se puede plantear como objetivo el Gobierno de Alberto Fernández”, enfatizó.

El responsable de la convertibilidad durante la administración de Carlos Menem, sostuvo que para salir de esta situación “de muy alta inflación y con peligro de espiralizarse, no hay otra forma que con una reforma monetaria”. “Hay que buscar la forma de reformar el sistema monetario y el sistema financiero de tal manera que Argentina vuelva a tener una moneda sana”, planteó. “Lo importante es que se arme un programa bien pensado y diseñado, y por otro lado que haya un equipo para poder implementarlo”, agregó.

“Se impone una reorganización integral, que obviamente se puede hacer con gran liderazgo político, claridad de objetivos y equipos con capacidad de implementar”, remarcó Cavallo, quien opinó que “si el próximo gobierno logra hacer algo como lo que hicimos con Menem, no me caben dudas que Argentina va a tener estabilidad permanente”.

Por su parte, Machinea advirtió que en estas circunstancias “es muy difícil saber cuál es la receta” indicada porque “además de los problemas de otras crisis, se generó una distorsión de precios extraordinaria”. “Si se aplica la dolarización, los precios quedan allá abajo. Todo será complejo, es difícil tomar las herramientas del pasado y decir ésta es la solución”, continuó.

Para el ex funcionario de Alfonsín y ex ministro de De la Rúa, “se requiere de un acuerdo político” para solucionar el tema económico. “Es un error pensar que un solo partido politico puede solucionar el tema de la inflación”, recalcó.

En declaraciones a Todo Noticias, al ser consultado por la implementación de una nueva moneda, Machinea sostuvo que esa sola iniciativa “no arregla el problema” y que “el tema mas relevante es que hay un problema dentro del Gobierno, es difícil pensar que el país pueda avanzar cuando el Presidente y la Vice discuten todo el tiempo”.

El otro economista que expuso sus propuestas para bajar la inflación fue el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien recibió elogios de parte de Cavallo. “A Milei más que como economista, lo veo como un líder”, destacó el ex ministro sobre el dirigente libertario. “Conoce de economía pero está planteando un rumbo totalmente diferente para la Argentina en una dirección que creo que es la correcta. Espero que Juntos por el Cambio hagan una tarea semejante, piensen una solución y que la expliquen, y que la discutan con Milei”, manifestó Cavallo.

Por su parte, Milei, quien defiende la ley de convertibilidad, planteó una vez más la eliminación del Banco Central: “Es un riesgo todo el tiempo”. “Europa no tiene control de la política monetaria; los españoles, los italianos, los griegos... Están contentos de estar en el euro porque no perdieron la estabilidad monetaria”, ejemplificó para remarcar que “hay que entender que el dinero es un bien de intercambio indirecto, y la cantidad de dinero en la economía -pueden ser oro, dólar, plata, bitocoins- lo determina la gente, y lo que pasa cuando determina la política monetaria determina el nivel de precios, o sea la inflación”. “Argentina, en el único período que tuvo estabilidad monetaria fue durante la convertibilidad”, recordó.

Envalentonado, dijo que si el año que viene llega a segunda vuelta da por hecho que será “el próximo presidente argentino”. De cumplirse su anhelo, el diputado libertario propuso avanzar en una reforma monetaria y bancaria, y aplicar “un ajuste que caerá sobre los ladrones de la política”.

