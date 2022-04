Quiénes suenan para el recambio en el gobierno de Alberto Fernández

Se vienen días decisivos para la Casa Rosada. Es que, tras el nacimiento de Francisco, el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, el Presidente debe volver a la actividad oficial, luego de jornadas de trabajo “remoto”. En este sentido, se espera que en las próximas cuatro jornadas haya novedades respecto a un recambio en el Gobierno nacional, con nombres propios que suenan tanto para salir como para entrar en el Gabinete.

Al respecto, se refirieron los periodistas Edi Zunino y Rosario Ayerdi –acreditada en la Casa de Gobierno– en Para que sepas (A24). “Alberto Fernández volvió hoy a la tarde a la Quinta de Olivos. Allí, el domingo había dejado varios borradores. El propio Presidente habla de un recambio de Gabinete; quiere hacer un relanzamiento de su Gabinete, no solo con medidas, sino también con un cambio de nombres”, afirmó Ayerdi.

Es así que –anticipó la misma periodista– “este fin de semana, el Presidente va a definir su nuevo Gabinete”, es decir “cómo gobernar durante los próximos 20 meses”. De esta manera, se espera que la Quinta de Olivos sea el epicentro de “funcionarios que van a pasar a partir de hoy, mañana, el sábado y el domingo para terminar de definir quiénes son los nombres que pueden llegar a salir y a entrar”.

Los nombres que están en la mira

“Alberto Fernández dice que quiere hacerlo con autonomía, sin tener que pedir permiso, nada más y nada menos que a Cristina Kirchner, con quien sigue sin hablar”, remarcó Ayerdi, y comenzó a deslizar los nombres en cuestión. Uno de ellos es el ministro de Economía, Martín Guzmán, la figura a la cual el mandatario “se resiste” y “no quiere mover”.

No obstante, en medio de la crisis económica y un día después de que se conoció el índice de inflación más alto de los últimos 20 años, Guzmán está apuntado y “que tenga el aval del Presidente no significa que no termine afuera del Gobierno”, advirtió la periodista de A24 y Radio La Red. “Esta discusión se va a dar en las próximas horas porque la socia mayoritaria de Fernández, Cristina, lo quiere afuera a Guzmán”, aseguró.

“Supongamos que a Guzmán no lo mueve, ¿puede hacer un relanzamiento sin mover al Gabinete económico? Ahí aparece Juan Manzur, jefe de Gabinete. Y hay otros intereses: los gobernadores, con los que dijo que él gobierna”, remarcó la citada Ayerdi, quien tiró el segundo nombre propio. Y el tercero es “uno que Alberto lo quiere afuera hace tiempo”.

Se trata de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, un área que está en intenso movimiento luego del acuerdo con Bolivia para la importación de gas y la flamante convocatoria a audiencias públicas para la suba de tarifas del servicio. “A Basualdo, que responde a la vicepresidenta, lo echó Guzmán por los medios. No obstante, Cristina Kirchner dijo que Basualdo no se va y todavía es funcionario”, explicó Ayerdi.

Mientras tanto, no estaría en la mira el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, más allá de sus explosivas declaraciones en contra de Guzmán. “Pese a sus últimos dichos, se lleva bien con la mayoría del Gabinete económico. Incluso tiene diálogo con Guzmán, con el presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce). Pero, así y todo, Guzmán salió a darle un poco la razón a Feletti”, afirmó la periodista.

¿Entran o no entran?

Entre los posibles candidatos a entrar, se destaca el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Cabe recordar que éste salió del Gobierno para candidatearse para senador nacional en la interna del Frente de Todos en Santa Fe, pero perdió con el postulante de la lista que armó el gobernador de esa provincia, Omar Perotti, aliado de Cristina Kirchner. “Hoy es el principal asesor de Fernández en política”, remarcó Ayerdi sobre Rossi y su relación con el jefe de Estado. El cargo al que aspiraría Rossi sería la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hoy a cargo de Cristina Caamaño.

“La otra gran figura es Sergio Massa, que seguramente va a ver a Alberto Fernández en estos días”, agregó la periodista, pero aclaró: “El Presidente todavía no le ofreció ningún cargo, pero el debate del propio Massa es si ante esta interna fuerte que hay no debería él flotar en la Cámara de Diputados –la cual preside– y dejar pasar el tiempo”.

¿Es posible que se sume Roberto Lavagna?

Por su parte, Zunino trajo a colación a Roberto Lavagna (80 años), quien fuera ministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, tras la crisis de 2001, y candidato a presidente en 2019. “Uno de los consultados por fuera del Gobierno es Roberto Lavagna, contactado por Massa. Lo estuvieron tanteando y cenaron, siendo consultado por política y de nombres”, reveló el periodista.

“De las reuniones con el economista de la salida de la crisis de 2001, se llevaron que Lavagna no quiere cargos políticos, pero ve posibilidades para la Argentina después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, aclaró de antemano Zunino. No obstante, dejó algunos tópicos de relevancia, como que “cree que se perdió tiempo en la negociación y eso llevó a que haya casi 6.000 millones de dólares menos en las reservas del Banco Central”.

Por último, periodista de A24 subrayó que “Lavagna dice que el mayor problema del país es la división política. Sin eso, no va a haber confianza. Además, recomendó no dolarizar las deudas en bonos del Tesoro en pesos”, concluyó Zunino.

Con información de www.elintransigente.com