Pinedo: "Para Macri, su candidatura no es un tema muy relevante"

El ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo afirmó este viernes que una eventual de candidatura del exmandatario Mauricio Macri "no es un tema muy relevante para él" y remarcó que "Juntos por el Cambio tiene que tener propuestas de conjunto, no de un partido contra otro".

"Lo que Macri deja siempre claro es que no se excluye de nada, pero tampoco se incluyó en nada. No está muy preocupado por su candidatura, sino que está preocupado por que se mantenga la unidad de la oposición, que actúe con responsabilidad ocupándose del principal problema social que es la inflación, y ayudar a quienes pueden ser potenciales candidatos de nuestro sector", sostuvo el ex senador nacional.

En declaraciones radiales, el dirigente del PRO insistió en que "su candidatura no es un tema muy relevante para él".

Al referirse a la interna de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2023, Pinedo remarcó que "la ley establece primarias y eso permite que no haya picardías".

"Juntos por el Cambio tiene que tener propuestas de conjunto, no de un partido contra otro partido. Tenemos bastante acuerdo en ese sentido", indicó.

Al ser consultado sobre la figura del referente libertario Javier Milei y la posibilidad de que se sume a la principal alianza opositora, el ex presidente provisional del Senado destacó la irrupción del economista: "Lo que hace es valioso para la política argentina. Lo que está haciendo es una serie de propuestas que implican un cambio cultural en la política argentina y algunos de esos cambios son necesarios para la Argentina".

"(Que sea parte de Juntos por el Cambio) Depende de él, del espacio, de las propuestas que se hagan, de las condiciones. Nosotros tenemos que hablar con todos. En las coincidencias tenemos que trabajar con todos, más allá de que no estemos en la misma boleta", añadió.

Y concluyó: "Juntos por el Cambio puede ganar cualquiera elección: sacó más del 40% de los votos del 2015 para acá".

