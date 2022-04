Una conejita de Playboy mostró los chats que le mandaba Toto Salvio

El indicente que Eduardo “Toto” Salvio protagonizó con su exesposa en Puerto Madero el pasado jueves y que ya sigue su curso por via judicial luego de la denuncia hecha por la mujer, alcanzó todos los niveles posibles, algunos de los cuales sorprenden por su alto impacto, como ocurre ahora con los mensajes que el propio futbolista le envió a la modelo e influencer argentina Yasmila Mendeguía y que ella se ocupó de revelar a modo de escrache: “¿Este es el que atropello a su mujer?”, preguntó sobre la captura.

En la publicación de la pantalla se ven los mensajes de Salvio: emojis con sentido de enamoramiento, insistentes preguntas de “¿cómo estás?”, fotos de ella misma de espaldas que él le enviaba y frases del tono “vos sí que no tenés rival”, fueron algunos de los intentos que hizo el futbolista para captar la atención de esta argentina nacida en Mar del Plata, de 24 años.

El chat de Salvio a Yasmi Mendeguía y la respuesta de ella

Los mensajes que le envió Salvio fueron en noviembre pasado y Yasmila se ocupó de develar ahora, en pleno escándalo del jugador, frente a lo cual escribió: “¿Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres, si no patearan bien la pelota, estarían trabajando en una garita”.



Evidentemente, a Yasmila no le interesó en absoluto mantener un contacto con Toto Salvio, quien la sigue en Instagram pero ella a él no.

El chat de Salvio a Yasmi Mendeguia.

El escrache de Yasmila Mendeguía a Toto Salvio provocó que varios defensores del futbolista e incluso de Boca le escribieran para amenazarla, pero ella no se amedrentó y redobló la apuesta: “Los hijos del patriarcado que me dicen que lo quemé, cierren el culo o les mando a todos los ídolos al hospital”, dijo y dio a entender que no fue el jugador surgido en Lanús el único que le escribió en busca de alguna aventura.



La modelo e influencer marplatense tomó plena relevancia mediática cuando participó en una de las ediciones del reality. Allí delumbró con su belleza, lo que la catapultó más tarde a la tapa de Playboy, revista que sobre ella escribió: “Originaria de Argentina, estrella de las redes sociales y viajera incansable, nuestra portada de Mar del Plata realizó una sesión deslumbrante en Puebla, México”.

Yasmila Mendeguía en Playboy.

La modelo argentina posó para la edición de octubre pasado de la revista Playboy en locaciones del Centro Histórico de Puebla. Nacida en Mar del Plata, en su perfil de Instagram, donde tiene 421 mil seguidores, se describe como “bad influencer”.

Mejor conocida en las redes sociales como Yasmi, fue concursante de la versión argentina del Gran Hermano cuando tenía 19 años. En su actividad en redes sociales se destacan sus contenidos de viajes y sus destinos favoritos son los de playa.

“Yasmila Mendeguía. Una viajera incansable a la que le gusta imponer tendencia antes que seguir a los demás. Recientemente estuvo en la ciudad de Puebla donde realizó una sesión de fotos que te dejará con el corazón latiendo a mil por hora. Esta argentina es una mujer poderosa”, señala en su edición de octubre-noviembre la revista Playboy Latam.

Apenas dejó la famosa casa del reality, a Yamila se la relacionó sentimentalmente con el boxeador Floyd Mayweather, 20 años mayor que ella, algo que nunca se pudo confirmar.

