El consejo de Patricia Bullrich al Gobierno para bajar la inflación: «Tienen que ponerse los pantalones»

Patricia Bullrich, líder del PRO, manifestó que la capacidad política del Gobierno de Alberto Fernández no es creíble, por lo tanto, esto genera inflación en el mercado e incertidumbre en todos los argentinos. En ese marco, aconsejó a los dirigentes del Frente de Todos que tomen el mandato con seguridad para no empeorar la situación.

«Tiene mucha responsabilidad el Gobierno que nos está gobernando de estar en un tironeo permanente, porque es parte de la inflación. Nadie cree en lo que va a costar las cosas mañana, nadie cree en el precio del dólar. Nadie cree en nada y eso te genera una realidad inflacionaria», explicó Bullrich en una entrevista para La Nación+.

«El Gobierno tiene que calmarse y saber que fueron todos elegidos y tienen que ponerse los pantalones para gobernar. No están gobernando, sino que están dejando que todo siga igual y cada vez estamos peor», arremetió la exministra de Seguridad mientras los periodistas del estudio escuchaban atentamente cada palabra sin intervenir.

El video fue subido a la cuenta de Twitter de Bullrich. Algunos cibernautas compartieron la visión de la exfuncionaria de Cambiemos. «Lo dudo, es un gobierno perdido en sus ansias de poder y cuidar que la jefa no vaya presa. Lo demás no importa, ya destrozaron todo», comentó un tuitero. Sin embargo, otro la criticó: «Es la misma incertidumbre que generaron ustedes gobernando, no te olvides q se disparó en ese período al 50% (la inflación). Hagan algo dejen de pelotudear declarando pelotudeces ustedes y el oficialismo».

Esto es cierto, durante el Gobierno de Mauricio Macri la inflación fue superior a la que había acumulado Cristina Kirchner en su período de 2011-2015. De hecho, Macri se fue del cargo en diciembre del 2019 con un 53,8%, es decir, el número más elevado de inflación en 28 años. Por lo tanto, la desconfianza de los argentinos es en el Frente de Todos y también en Juntos por el Cambio.

Con información de www.elintransigente.com