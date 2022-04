Luis D’ Elia llamó a «operar» contra las empresas para que bajen los precios

El dirigente piquetero, Luis D’ Elia, apareció nuevamente y está vez apuntó contra los formadores de precios. Pidió que el Estado luche concreta y directamente contra aquellas empresas que generan suba de precios y que se dispare la inflación. Por otro lado recordó una anécdota con Néstor Kirchner que dejó una polémica sobre la mesa.

«Alguna vez me llamó Néstor Kirchner y me dijo «Luis hay que bajar el precio del combustible, ¿no te tomás unas 50 gasolineras?». Me fui a 50 estaciones de servicio y en una semana no los dejamos salir y bajo el precio del combustible«, confesó D’ Elia. Lo mismo pidió que se realice con las grandes empresas como lecheras o fabricantes de alimentos. El piquetero aseveró que de esa manera bajarán los precios.

Al mismo tiempo defendió a la gestión de Alberto Fernández ante la suba constante de precios. En su misma lógica, Luis D’ Elia responsabilizó a las empresas del problema inflacionario: «Creemos que el Gobierno nacional tiene la culpa. No, estos tipos (empresarios) tienen la culpa. Hay que afectar los intereses económicos de estos tipos», arremetió el dirigente piquetero.

«Estos son lo mismo de siempre. Hace 70 años que hacen lo mismo. Cuando Perón bajó la inflación y llegó a 0%, le hicieron un golpe. Ahora no hay que pegarnos un tiro en el pie y que este tema no enfrente al pueblo contra pueblo», añadió en C5N. Al mismo tiempo reconoció la labor del Presidente en buscar una mejora ante el problema de la inflación. Indicó que el nombramiento de Feletti, las paritarias y el posible IFE es una «lucha concreta».

Luis D’ Elia pidió que, todas las agrupaciones que responden al peronismo, se unan para «operar» contra los «formadores de precios»: «Me encantaría ver a todos. A los pibes de La Cámpora, del movimiento Evita, a nosotros operando contra las grandes empresas. Mientras no hagamos eso no va a cambiar nada», concluyó uno de los aliados del Gobierno.

Con información de www.elintransigente.com