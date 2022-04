Wanda Nara chicaneó a Ángel de Brito con una pícara propuesta para contar su versión: “Poné fecha”

Muchos programas de espectáculos sueñan con tener a Wanda Nara entre una de sus panelistas y al parecer la empresaria ya estaría tentada con un ciclo.

Desde el conflicto público con la China Suárez y Mauro Icardi que se convirtió en una de las personalidades más buscadas.

Wanda Nara le preguntó a Ángel de Brito si podía ser una angelita, pero no de manera presencial en el estudio, sino de forma virtual a través de Skype.

“Puedo ser angelita vía Skype”, le consultó la empresaria al conductor de LAM a través de una caja de preguntas y el periodista respondió: “Poné fecha, te etiqueto oculta, contestá en tu cuenta”.

Frente a este comentario que se dio a través de las historias de Instagram, Wanda Nara respondió desde la suya evadiendo una posible fecha para ser panelista: “Muy de tramposo profesional etiquetar oculto...”

Wanda Nara volvió a ser noticia por una tercera persona en su relación con Mauro Icardi, pero esta vez los protagonistas son ella y su custodio.

Se hicieron públicos unos supuestos chats entre la empresaria y su guardaespaldas que los comprometen, pero ella aclaró: “Me enteré lo que pasó. Yo no contraté al custodio, lo hice directamente con la empresa y ellos me lo mandaron. El trabajo de él era lo que hicimos, estaba pautado eso. No suelo andar con seguridad”.

Y agregó: “Mauro nunca se puso celoso del custodio. Vino porque en el aeropuerto quería que alguien me ayude con las valijas, con los nenes y todo eso”.

Desde el programa A la Tarde señalaron que Wanda y su custodio se volvieron muy amigos y construyeron una relación de mucha amistad en la que él estuvo al lado de ella en un momento muy difícil y se confundieron: “Pasó de todo a nivel emocional”, señalaron.

Fuente: la100.cienradios.com