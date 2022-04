Asaltaron y mantuvieron como rehén al padre de Diego Schwartzman en su comercio de Palermo

Ricardo Schwartzman, padre del reconocido tenista Diego “Peque” Schwartzman, fue asaltado en su local del barrio de Palermo en Buenos Aires, cuando un ladrón lo retuvo dentro del lugar en contra de su voluntad para robarle dinero y otros objetos de valor.



El padre del deportista fue sorprendido por un hombre que lo mantuvo como rehén dentro de su comercio, donde vende gorras y remeras, entre otro tipo de indumentaria.



En diálogo con Radio Rivadavia, el padre del Peque relató lo que pasó: “A la una del mediodía fui a abrir el local, en el que trabajamos de lunes a lunes. Entró un chico y me dijo que necesitaba plata y le dije que no tenía. Fue ahí cuando se sacó, cerró la puerta, me apretó, dijo que me iba a cortar toda la cara y me lanzó amenazas feas”.

Acto seguido, el delincuente lo amenazó para que le entregara el efectivo y lo colocara dentro de una mochila, mientras recorría la tienda para tomar distintos artículos. “Lo único que le pedía era que no me hiciera nada porque iba a ser peligroso por mi problema físico”, señaló Ricardo.

Afortunadamente, un vecino alertó a la policía y gracias a esto el hombre fue detenido y Schwartzman logró recuperar todo lo robado.

“Nos conformamos con que nos pase nada”, lamentó, resignado, Schwartzman padre, luego del robo.

La secuencia fue captada por la cámara de seguridad que la víctima tiene dentro de su local. Allí se puede ver cómo se mantiene detrás del mostrador hasta que el ladrón lo llama para que tome la mochila.

Fuente: TN