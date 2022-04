El Registro Civil ya digitalizó 4 millones de partidas para las solicitudes online

El Registro Civil de la provincia de Santa Fe ya digitalizó 4 millones de partidas desde que comenzó el proceso de actualización online de documentación a fines del 2020. Desde el organismo aseguraron que, de ese total, unas 3,4 millones corresponden a actas de nacimientos que fueron digitalizadas en forma masiva y, el resto, entre 400 y 600 mil, son actas de nacimiento, matrimonio y defunción, que se fueron digitalizando a demanda por el sistema desarrollado y también por procesos de registración marginal.

El gobierno provincial incorporó a fines del 2020 el Sistema de Partidas Online del Registro Civil, donde los interesados pueden ingresar a la página web del organismo y gestionar allí diferentes documentos sin necesidad de solicitarlos de manera presencial, brindando mayor rapidez, de manera cómoda y sencilla.

El Registro Civil santafesino cuenta con más de 13 millones de documentos en los distintos libros y oficinas, lo que significa todo un desafío por la posibilidad de acercar la gestión y los trámites que se realizan en el organismo a la comunidad.

Cabe destacar que el funcionamiento del sistema no implica que estén todos los documentos digitalizados, por lo que aquellos que no lo están, tendrán una demora mayor en su entrega respecto de las partidas que ya están en el sistema.

Para realizar el trámite, se puede acceder a la página web del Registro e ingresando los datos requeridos se pueden obtener la mayoría de las partidas en menos de 72 horas. En caso que esos documentos no están digitalizados, la demora será de unos días más.

El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, sostuvo que “la pandemia nos puso un escollo e hizo que agudicemos el proceso de digitalización e informatización, tanto de esta oficina como de su gestión hacia la comunidad, cualquier ciudadano, en lugar de solicitar los mismos de manera presencial, es decir, trasladándose a las oficinas del Registro, puedan hacerlo a través de una computadora o un teléfono, desde su casa”.

Por su parte, el subsecretario de Registros sobre Personas Humanas y Jurídicas, Francisco Dallo, indicó que esta “es la concreción de un largo trabajo, bajo la premisa de lograr conectividad y virtualidad en todas las áreas de la Secretaría de Justicia”.

LOS PASOS

El trámite se realiza con el registro de los ciudadanos en la página del Gobierno de la Provincia, www.santafe.gob.ar, gestionando un usuario y contraseña; luego se debe ingresar y solicitar la partida que necesite: de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y/o defunción.

Los pasos para obtener las partidas a través del Sistema de Solicitud de Partidas Web son las siguientes:

1- REGISTRO: Se realiza por única vez desde el portal: www.santafe.gob.ar/idciudadana/registro

2- SOLICITUD: Ingresando al portal: www.santafe.gob.ar/rcdigital y siguiendo las instrucciones del sistema.

3- PAGO: En la misma plataforma se encuentra el botón de pago electrónico pudiendo abonar la partida con tarjeta de débito. Costos desde $ 112,50 en adelante según la opción elegida.

4- RETIRO: Opciones (previa validación del pago)

• Partida con firma digital: se encontrará disponible en la plataforma de solicitud.

• Partida en formato papel: disponible en el Archivo Provincial del Registro Civil o con envío a domicilio por correo post pago.

El Registro Civil recordó que sólo deben presentarse a realizar los trámites de manera presencial aquellas personas que tengan turno previo a la realización del trámite correspondiente.

Las consultas se podrán realizar a través de correos electrónicos, en el caso de Santa Fe e interior de la provincia en el email [email protected] y para consultas en Rosario a la dirección [email protected]

Fuente: diariolaopinion.com.ar