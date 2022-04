Dura solo 6 horas y es el título más reproducido en Netflix a nivel mundial: de qué trata Anatomía de un escándalo

Anatomía de un escándalo es una miniserie británica de 6 capítulos estrenada en abril que es actualmente el título más visto en Netflix. Se trata de un thriller con mucho misterio, cuyo creador es Davd E. Kelley. Él también creó producciones como Melissa James Gibson y Big Little Lies, que ganó 11 premios Grammy. La historia tiene atrapados a los espectadores de la plataforma estadounidense, siendo un punto a favor que se puede terminar en 6 horas.

Anatomía de un escándalo está entre las primeros títulos más vistos de Netflix en todo el mundo y en nuestro país, es la número 1. A pesar de que la prensa especializada pareció no haber estado tan contenta con ella, la producción encandiló a todos. “Una telenovela superficial y ridícula. El verdadero escándalo es lo perezoso que resulta todo”, lanzaron desde The Playlist. En el mismo sentido BBC opinó: “Los personajes principales son poco atractivos y poco cercanos. Provocará algunas muecas en los espectadores, pero no por las razones que desea”.

La serie trata sobre el poder y las agresiones de índole sexual en el Parlamento británico. La sinopsis de la plataforma lee: “La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusas a su marido de un crimen impactante”.

En relación a quienes la interpretan, la artista Sienna Miller encarna a Sophie Whitehouse, la protagonista; y el actor Ruper Friend a James Whitehouse, el otro protagonista. Además, integran el elenco Michelle Dockery en el papel de Kate Woodcroft, Naomi Scott como Olivia Lytton, y Josette Simon en los pies de Angela Regan.

Asimismo participan Joshua McGuire como Chris Clarke; Sebastian Selwood interpretando a Finn Whitehouse; Geoffrey Streatfeild en la piel de Tom Southern; Amelia Bea-Smith personificando a Emily Whitehouse; Hannah Dodd haciendo el papel de la joven Sophie Whitehouse; Ben Radcliffe encarnando al joven James Whitehouse y Jonathan Coy actuando de Aled Luckhurst.

Fuente: la100.cienradios.com