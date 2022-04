Ricardo Darín recordó cómo “El hijo de la novia” lo salvó de un robo: “Quedó shockeado”

Ricardo Darín asistió al programa español El hormiguero y el conductor, Pablo Soto, le preguntó acerca de la increíble anécdota de cuando se salvó de un robo por la exitosa película “El Hijo de la novia”.

“El Hijo de la novia”, película que llevamos en el corazón, te habrá dado muchas alegrías, pero creo que una vez te dio un susto tremendo”, comenzó el conductor.

Ricardo Darín recordó la anécdota con una sonrisa: “Eso fue muy gracioso. Con el tiempo uno se olvida de cómo son los títulos de las películas. No sabe muy bien si era El hijo de la novia, La novia del hijo, La madre de no sé quién, pero queda en el inconciente colectivo”, arrancó.

“Una vez estabamos en una estación de servicio en la madrugada con Germán Palacios, mi compañero de Art durante mucho tiempo aquí en España. Estábamos haciendo una gira teatral y él había bajado a comprar yerba para tomar mate para volver a Buenos Aires. Estábamos regresando de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, lejos de casa”,, contó.

“Yo conducía y en un momento determinado, mientras yo esperaba junto al volante, por mi ventanilla, que estaba baja, aparece un señor, con su consabida campera de cuero y su mano adentro como empuñando un arma, se me acerca y cuando me ve, me dice ‘¿qué hacés vo’ acá?’. Le dije que estaba cargando nafta, pero evidentemente me venía a robar”, relató el actor.

“Cuando me vió el tipo quedó shockeado y le gritó al otro que estaba atrás: ‘Mirá quién está acá, quién está acá... está el novio de tu vieja”, remató e hizo reír a todo el estudio.

“Lo gracioso es lo que me pasó a mí mentalmente. Yo pensaba que nunca había estado ahí y que el tipo me iba a matar por una confusión. El otro vino y cuando me vio se fueron los dos corriendo. Mucho tiempo después caí que hablaba de El hijo de la novia”.

Enfocado en el tema, Darín siguió: “Otra película que me sirvió bastante para salvarme fue Nueve reinas. Por esa cosa que a los más chavales les gusta esto de los truquitos y las trampas callejeras. Me ha pasado de cruzarme con dos o tres por la calle como si yo fuera el rey de las trampas. Se la terminaron fagocitando”.

Fuente: la100.cienradios.com