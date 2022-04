¿Qué dijo Forestello tras una nueva derrota de su equipo?

Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar de visitante y sumó una nueva derrota, la cual sigue marcado la irregular campaña que viene teniendo el equipo de Rubén Forestello en la temporada 2022 de la Primera Nacional.

Tras la caída por 3-1 ante Almagro el DT habló en conferencia de prensa.

“Más allá del resultado y cómo terminaron los primeros 45’ (1-3) tuvimos un gran primer tiempo ofensivo, solamente que no estuvimos contundentes como el partido pasado, si tuvimos muchas oportunidades de gol. Circulamos bien el balón, hicimos un lindo gol. Tendremos que enderezarnos de alguna forma”.

Y en la autocrítica el entrenador albiceleste señaló: “Perdimos pelotas en la mitad de cancha, quizás en el primer gol que fue de media distancia tendríamos que haber estado algo más agresivos en el rebote, la clava en un ángulo; rechazo corto en el segundo gol, son cosas que pasan”.

En lo que va de la temporada, Atlético no pudo ganar de visitante: 1 punto de 18 posibles.

“Nadie planifica perder, nosotros queremos cambiar ese chip que nos está costando muchísimo, una enormidad de visitante”, indicó Forestello, y agregó: “Hemos mejorado en Río Cuarto, hoy (por el domingo) tuvimos muchas posibilidades de gol y cuando uno no es contundente es como que va pagando esa luz, esa esperanza y no ratifica el buen partido que hicimos contra Alvarado, va condicionando. Haces el gol, lo empatas con una jugada bárbara y a los 50 segundos te hacen el 2 a 1, duele”.

A su vez, el ‘Yagui’ manifestó: “Tenemos que seguir trabajando, equilibrados, dándole valor a lo bueno. Tuvimos 5, 6 situaciones de gol, algo que no nos ocurría, no fuimos contundentes, determinantes. En el ST el rival se paró bien, contragolpeó y no tuvimos la claridad necesaria para achicar el margen”.

Y cerró: “Hay que seguir trabajando, convenciendo. Lograr la contundencia necesaria, hacer el gol en los momentos justos, no nos está pasando. Las situaciones las tuvimos, varias en el PT, pero no las pudimos convertir. Eso también es una cuestión lógica cuando uno se siente bien, esperemos lograrlo pronto. Cuando uno sabe que en casa es fuerte, se logran cosas importantes, es fundamental que en los próximos partidos se den con resultados positivos de visitante”

Fuente: diariolaopinion.com.ar