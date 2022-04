Entre ausencias obligadas y posibles variantes

Atlético de Rafaela vive otra semana de ciertas urgencias, luego del "veranito" de tres partidos sin derrotas en los que había sumado 5 puntos sobre 9 posibles. La derrota sufrida frente a Almagro por 3 a 1 determina que el encuentro del domingo venidero, por la 12ª fecha del torneo de la Primera Nacional, frente a Nueva Chicago en el Monumental lo ponga en la necesidad de obtener los tres puntos.

En el inicio de la semana el plantel profesional entrenó por la mañana, con trabajos regenerativos y en espacios reducidos. Este miércoles, desde las 9.30 nuevamente en el predio "Tito Bartomioli", el técnico Rubén Darío Forestello empezará a poner el foco en la conformación del equipo titular que tendrá, al menos, dos modificaciones en relación al que jugó en José Ingenieros. Nos referimos a las ausencias obligadas del lateral izquierdo Jonás Aguirre y el volante de contención Franco Bellocq, ambas por acumulación de amonestaciones.

Recordemos que están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: Franco Faría (esguince de tobillo izquierdo); Nicolás Aguirre (molestia muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda); Fabricio Fontanini (fractura de costilla) y Emiliano Romero (desgarro).

DIRIGE COMESAÑA

Se conocieron anoche los árbitros de la duodécima fecha de la Primera Nacional. El partido que disputarán el domingo en el Monumental, desde las 14.10, Atlético y Nueva Chicago será dirigido por Lucas Comesaña. Como asistentes estarán Juan Delfueyo y Matías Coria, mientras que como cuarto árbitro estará Julio Luciano. Cabe recordar que será televisado por TyC Sports.

Los demás partidos: viernes 21.10 San Martín de Tucumán vs. Mitre de Santiago del Estero, Carlos Córdoba.

Sábado: a las 15 Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Pablo Giménez; 15.30 San Telmo vs. Temperley, César Ceballo, y Atlanta vs. Estudiantes de Río Cuarto, Nicolás Ramirez; 16.10 Chacarita vs. Quilmes, Diego Ceballos; 16.30 San Martín de San Juan vs. Dep. Madryn, Nahuel Viñas; 19 Tristán Suárez vs. Sacachispas, Rodrigo Rivero; 19.45 Santamarina vs. Almagro, José Carreras; 20.10 All Boys vs. Gimnasia de Jujuy, Gastón Monzón Brizuela; 21 Chaco For Ever vs. Dep. Morón, Juan Pafundi.

Domingo: a las 15 Estudiantes vs. Alvarado, Julio Barraza; 15.30 Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Dep. Maipú, Andrés Gariano; a las 19 Güemes de Santiago del Estero vs. Alte. Brown, Franco Acita.

Lunes: a las 15.30 Dep. Riestra vs. Villa Dálmine, Ramiro López; 15.35 Agropecuario vs. Instituto, Luis Lobo Medina; 19.10 Gimnasia de Mendoza vs. Flandria, Mario Ejarque; y 21.10 Defensores de Belgrano vs. Ferro, Jorge Broggi. Libre: Belgrano de Córdoba.

Fuente: diariolaopinion.com.ar