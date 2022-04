Yanina Latorre dio detalles de los audios sobre la estafa de sus amigas y qué pasará: “Dijeron cualquier cosa”

En LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, Yanina Latorre aclaró los audios viralizados sobre las estafas a sus amigas. “Hoy todo lo que se dijo en casi todos los medios fue cualquier cosa. Punto uno. Dicen: ‘Yanina Latorre denunció', ‘dio a conocer’, ‘le avisó a la gente’. A ver, yo no di a conocer nada. Acá todas mis compañeras lo saben, hace 15 días que venimos sabiendo esto, que yo se los había contado porque había salido y nunca hablamos del tema. Yo no lo quería dar a conocer. Estamos hablando de una menor de edad”, comenzó.

“Yo les dije a todos los periodistas que me llamaron hoy que querían data, que yo no quería hablar del tema y que no les iba a dar data más de lo que escucharon en el audio que no lo puedo resolver porque se viralizó un audio de mi vida privada, pero es una menor, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de una chica de 17 años. La nena fue al colegio con Dieguito, o sea que terminó 5to año y todavía no cumplió los 18″, continuó.

“Los conozco muchísimo a su familia, quiero primero empezar por esto. Su mamá no es íntima amiga mía, es amigota con quien me llevo muy bien. Ahora me debe odiar, obviamente, entiendo”, expresó después.

Luego, explicó cómo se viralizó el audio: “Me llama Lola, cuando estaba en Miami en Semana Santa. Me dice: ‘Che, ¿qué pasó con esto?’ Y yo le dije: ‘Ahora te mando un audio’. Eso se lo conté a Lola en un audio de 3 minutos con velos y señales y me olvidé. Porque Lola tiene un grupo de mejores amigas que están todas, que son todas del colegio, que en vez de contar todo, Lola mandó el audio”.

Luego aclaró: “Eso fue hace 15 días. Quiero que sepan que a Lola casi la mato. No quieran escuchar los audios que le mandé a Lola. No es que yo lo avisé y lo hice público. Yo te dije: ‘Tratemos de cuidar, evitemos este tema. Es la vida privada de una chica que no tiene nada que ver con los medios’”.

Después continuó: “Yo me fui, no se qué, estoy a la tarde, tomando un café a la vuelta de mi casa con una mamá del colegio y la mamá de la nena me reenvía un audio. Y yo dije: ‘Uy, esto es mi audio de Lola’. Me dice: ‘Qué lástima, Yanina. Escuchar todo esto’. Y me aclara que tenía errores de información el audio”.

“Las mamás al principio se enojaron. El día que yo le cuento esto a Lola las mamás estaban enojadas. La mamá de la nena actuó muy bien. Al otro día, citó a todas las damnificadas una por una con horarios, muy bien, pidió perdón, dio la cara, y devolvió hasta el último peso. La familia es impecable. Cada familia tuvo que hacer la cuenta porque eran muchos meses de tarjeta de crédito”, detalló.

Fuente: la100.cienradios.com