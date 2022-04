Mica Viciconte se prepara para la llegada de Luca: el cochecito de $350.000 que eligió

Luego de consagrarse como la ganadora de Masterchef Celebrity 3, y posteriormente ser eliminada de La Revancha, Mica Viciconte decidió enfocar toda su atención en la llegada de su primer hijo. Muy ansiosa por su llegada, la modelo compartió a través de sus redes sociales los preparativos finales para el pequeño.

Transitando la semana 38 de su primer embarazo, Mica Viciconte no deja de contar las horas para el inminente nacimiento de su primer hijo con el ex futbolista Fabián Cubero. Sus niveles de felicidad son altísimos, por eso no puede dejar de pasar la oportunidad de compartir por medio de sus redes sociales cómo se prepara para el próximo capítulo de su vida: la maternidad.

La modelo, vistiendo un atuendo de una pieza negro y posando hacia la cámara, decidió enseñar la nueva adquisición para su bebé en camino: un moderno y seguro cochecito. “Miren lo que es la nave de Luca. Ahora sí, ¡que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos, bebé”, le dedicó Mica Viciconte a Luca.

Los seguidores de la ex Combate no podían dar más de alegría al compartir el tierno momento junto a ella. Sin embargo, no se esperaban que la nueva adquisición del bebé fuera tan caro. A través de Internet, varios se dedicaron a realizar una búsqueda exhaustiva del precio de dicho objetivo.

De acuerdo a la información publicada por los medios, gracias a los datos que obtuvieron los internautas, el cochecito para la llegada de Luca Cubero habría costado nada más y menos que $350 mil pesos. Pero, este monto no habría sido gastado por Mica Viciconte y su pareja, sino que una de las tantas marcas que promocionan a la modelo se habría tomado la molesta de regalársela a cambio de obtener una promoción, o “canje”, por medio de sus redes sociales.

Fuente: la100.cienradios.com