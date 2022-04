La "brigada" para ahuyentar aves del microcentro entró en funciones

En un nuevo intento para dispersar las aves que generan graves molestias en el microcentro, tras las fallidas estrategias del halcón y las bombas de estruendo que no han funcionado del todo, la Municipalidad de Rafaela ya puso en funciones, desde hace algunos días, una "brigada" de jóvenes voluntarios, con el objetivo, de una vez por todas, de evitar la concentración de pájaros, en especial los negruchos, que en horas del atardecer vienen ocasionando, desde hace varios años, innumerables problemas para los vecinos del sector, como ser la suciedad y el olor que generan las heces en los árboles, las casas, veredas y vehículos.

Acerca de esta modalidad, durante la semana pasada, en instalaciones del Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), se llevó adelante una capacitación del personal destinado a las actividades de disuasión de las aves que duermen en el centro de la ciudad, con el fin de que adquieran el conocimiento para identificar las distintas especies involucradas, de los comportamientos y sus hábitos, y de la racionalidad detrás de cada una de las actividades propuestas.

Con respecto a esta novedad, el veterinario Marcelo Pfaffen, integrante del equipo de Salud Animal del municipio, le comentó a este Diario que "se creó una brigada, a cargo del departamento de Zoonosis de la Municipalidad, que integramos junto a Pablo Antivero y el ingeniero Jorge Frana, que si bien no integra este departamento fue contratado para esto. Se contrataron 10 chicos que están con varillas de aproximadamente 6 metros que hacen solamente contacto con las ramas. Al tocarle las ramas a los pájaros, hace que el ave no se pose y la idea es trabajar sobre eso, que el pájaro no se pose para que no se quede a dormir. En estos días en que estamos trabajando, los hemos sacado un poco del centro y se han ido un poco para calle San Martín y otros para calle Sarmiento. De esta manera, se los va a ir corriendo cuadra por cuadra para evitar que se generen los 'dormideros' de ellos".

En cuanto a si ya se están observando algunos resultados con este ingenioso sistema, el profesional destacó que "arrancamos el miércoles de la semana pasada y a una semana de trabajo, se bajó el número de aves en determinados lugares del centro, pero se van a otro muy cerca, con lo cuál hay que seguir corriéndolos calle por calle. Es un trabajo de hormiga y muy largo de persistencia, o sea, donde aflojás un poquito vuelven. La idea es sacarlos del caso urbano de la ciudad de manera definitiva, pero esto va a llevar mucho tiempo".

Sobre los horarios en los cuáles se lleva a cabo este trabajo, Pfaffen destacó que "se hace siempre en horas del atardecer, todos los días a partir de las 18 horas, aproximadamente, donde empieza a bajar el sol y comienzan a llegar las aves. Cuando ellos están presentes en grandes bandadas, lo que hacemos, ayudado también con un láser de color verde, es que se posen. Uno vez que hacemos esto, ellos se van alejando del casco urbano. En la zona céntrica estamos trabajando con 5 chicos y tenemos 5 más que lo hacen sobre calles San Martín y Sarmiento, haciendo Pueyrredón y las arterias colaterales que son los lugares donde generalmente los negruchos suelen posarse".

A continuación, el reconocido médico veterinario agregó que "este trabajo se va a ser por tiempo indeterminado. Sabemos que es algo de persistencia, pero la idea es tratar de adaptarlo y después hacerlo con la menor cantidad de gente posible y generar un dormidero de aves en otro lado. Pero el tiempo no está establecido, eso lo va a determinar más la naturaleza que nosotros".

En referencia a las palomas, Pfaffen sostuvo que "es un tema más complicado, ya que no es un ave tan fácil de sacar como el pájaro, que se ahuyenta más fácil, la paloma es más difícil. Hemos puesto en el edificio municipal redes de contención para evitar que se acerquen".

Como siempre suele suceder en cada proyecto o idea que se implementa o se pone en marcha en la ciudad, muchos vecinos están a favor y otros no tanto. "Más que en contra, algunos se enojan un poco porque los pájaros se van de un lugar a otro que quizás antes a ellos no los afectaba y ahora sí. A veces la gente se acerca y nos dicen algunas cuestiones o quejas, pero uno le va explicando cómo es el proyecto, que es algo que no daña a las aves, sino que las ahuyenta y de a poco lo van entendiendo. No se les genera ninguna lesión al animal ni a su nivel de vida. Lo que buscamos es que el ave busque sector de campo o un sector más abierto para posarse sin dañar bienes públicos y privados, como las veredas, los autos, ya que el deterioro que se genera es muy importante. Por eso, lo que se le pide a los ciudadanos es paciencia, que esto es un trabajo a largo plazo".

METODOLOGÍA

Hay que destacar que días pasados, el municipio había informado que se implementará un sistema coordinado de acciones para ahuyentar las aves y disuadirlas de asentarse en el arbolado público. Las acciones se iniciarán 30 minutos antes del horario fijado en la columna que figura como “puesta” del sol en la web https://salidaypuestadelsol.com/sun/rafaela. En ese horario, y en la medida que se vayan observando los arribos de las bandadas de las distintas especies de aves, con pértigas de pino Paraná o caños extensibles de aluminio (longitud hasta 6 m), se irán rozando las ramas. En simultáneo, se dirigirá el haz de luz verde de puntero láser (Smart Tech, modelo 303, con batería recargable) hacia las aves agrupadas. Con el correr de los días se evaluarán otras acciones de intervención y las actividades se darán por finalizadas trascurridos 60 minutos de la hora de puesta de sol de acuerdo a la web citada anteriormente.

Las evaluaciones pre y post intervención diaria, permitirán ajustar las alternativas que hacen al manejo adaptativo de las aves en el arbolado público.

La propuesta fue elaborada por Jorge Frana (consultor), Paulo Antivero (Zoonosis-Municipalidad de Rafaela) y María Eugenia Eberhard (Instituto para el Desarrollo Sustentable); que actuarán como evaluadores y capacitadores.

También será evaluada la poda de las especies arbóreas presentes en el sector, dado que contribuiría a disminuir la población de aves.

