El mensaje del Frente de Todos para calmar la interna: «No se asusten»

Luego de una intensa semana por lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura, el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, le envió un video a sus compañeros. Lo que ocurre es que el bloque se dividió en dos para ganar un lugar más en el órgano judicial mientras que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, designó a Roxana Reyes del radicalismo como consejera.

Esto no cayó nada bien en el oficialismo que salieron a pedir que impugnen su juramento. Esto podría ser interpretado como un nuevo punto de conflicto interno en el partido aunque el jefe de bancada trató de llevar calma. «Hola compañeros y compañeras. Fue una semana con tanto vértigo que les quiero pedir disculpas si el ritmo nos llevó desacoplados a lo informativo. Fueron días movidos«, inició el dirigente según consignó NA.

Además les pidió que «no se asusten» tratando de llevar calma al espacio porque «que estemos discutiendo la resolución que firmó Sergio (Massa) por la designación de la diputada Reyes no implica que no haya diálogo. No estamos enojados ni desautoricemos al presidente de la Cámara”. A pesar de esto, el tema del Consejo de la Magistratura es uno de los pocos donde todo el Frente de Todos está de acuerdo en un mismo pensamiento: en contra de Horacio Rosatti.

«Lo que estamos discutiendo es algo muy puntual, donde Sergio tiene que cumplir su rol como presidente de la Cámara y nosotros que cumplir el nuestro como bloque. Me parece importante que todos los sepamos y lo vivamos con serenidad. Él es el Presidente de la Cámara y tiene que conducir 257 integrantes y nosotros tenemos que pelear por nuestros intereses como bloque”, agregó Germán Martínez.

El plan del Frente de Todos sobre el Consejo de la Magistratura

Por último, el jefe de bloque pidió «insistir» en cuatro aspectos que él considera fundamentales a futuro. Si bien esto puede ser interpretado como un plan, realmente es añadir firmeza al reclamo que estuvieron realizando durante toda la semana tras el fallo de la Corte Suprema. Este pedido se extenderá también a partir del lunes.

«No dejemos de criticar el fallo de la Corte. Nos emplazaron con 120 días, tampoco que repusieron una ley vigente hasta 2006 y que pedí tiempo todo el tiempo y en off me decían que no me lo podían dar. No dejemos de tener un perfil crítico del fallo. No abandonemos el reclamo«, concluyó el jefe de bancada en un video privado que envió a sus compañeros en la tarde del viernes.

Con información de www.elintransigente.com