Quién es quién detrás de la avanzada de Espert en Santa Fe

Pensión completa pidió el economista José Luis Espert para su primera visita en plan 2023 a esta provincia. Almuerzo y cena combinados con charlas, encuentros con comerciantes, empresarios y empresarias y mucha rosca forman parte del plan para este viernes en la capital provincial. La avanzada del diputado en tierras santafesinas se apoya en un grupo de dirigentes enrolados en el histórico partido Unión del Centro Democrático (Ucede) que pretende ganar músculo en la arena liberal ante el crecimiento de Javier Milei.

"El liberalismo quiere abrirse camino en Santa Fe”, dijo una de las personas que organiza la visita de Espert a la capital provincial. La jornada de este viernes es la punta de lanza de un plan a largo plazo: el diputado de Avanza Libertad tiene pensado visitar Rosario en los próximos meses, confiaron a este medio. Según comentan en su entorno, el economista no descarta ser candidato a presidente en el 2023 y considera a la provincia como clave para sus pretensiones.

Detrás de la llegada del legislador a la capital provincial está la Ucede, que oficia como armador territorial de Espert. Lo acompañarán Gonzalo Mansilla de Souza, presidente nacional del espacio y Mariana Polenta, presidenta provincial, entre otros y otras dirigentes locales. Una de las ideas es fortalecer el armado político en el departamento La Capital. En 2021 tuvo una lista para el Concejo de Santa Fe que también se llamó Avanza Libertad, pero no pasó las primarias ya que obtuvo 524 votos. Alejandro Caveggia fue quien encabezó la nómina y es uno de los posibles candidatos locales para el 2023.

Para el próximo año el objetivo principal del espacio liberal es pisar más fuerte en la región. Quieren tener candidaturas en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón, entre otras localidades, y también en Rosario, Rafaela y Venado Tuerto, entre otras ciudades grandes de la provincia. Además de las candidaturas locales, buscarán conformar listas para la Legislatura provincial.

Por ahora no a las alianzas

Avanza Libertad no es el primer movimiento liberal que desembarca en la provincia. El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, viene trabajando desde hace algunos meses en posicionar su espacio o figuras en la bota. Si bien los movimientos políticos no son iguales, en la Ucede entienden que hay ciertas similitudes ideológicas que podrían permitir pensar en una posible alianza a futuro. De todas formas, esa posibilidad por el momento está fría.

Por otra parte, ven con pocas chances de integrarse al “frente de frentes” que intenta gestar parte de la oposición santafesina. Si bien en Avanza Libertad ven como un espacio “amigable” al PRO, creen que ese “gran frente se puede tornar de centroizquierda por la conducción de la UCR y el posible ingreso del socialismo”.

