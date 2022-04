Ailén Bechara tuvo un problema al aterrizar en Estados Unidos y estalló angustiada: “Un asco”

A través de sus redes sociales, Ailén Bechara mostró el mal momento que le tocó vivir y decidió compartir su traumática experiencia con sus seguidores, para ver si ellos habían pasado por alguna experiencia similar.

Resulta que la modelo viajó desde Madrid a Miami y al arribar al aeropuerto de la ciudad balnearia notó, con angustia, que le habían abierto su valija: “Una vez más me abrieron la valija”, escribió con un emoji de una carita triste. Además, contó que no es la primera vez que le sucede: “En el viaje anterior me robaron todo”.

En esta ocasión, Ailén aseguró que sus pertenencias estaban claramente revisadas: “Todo revuelto. Creo que solo me robaron algo, poco. Qué asco que se te metan en tus cosas. ¿Qué onda nadie regulada nada, te abren y sacan nomás?”.

A su vez, la modelo dijo que su valija estaba bien cerrada: “Candado siempre, pero lo rompieron. Embalaje ahora no hacen más en el aeropuerto”.

Ya un poco más tranquila, decidió no angustiarse de más: “A ponerle onda al día. Muchas personas, demasiadas, escribiéndome que pasaron por lo mismo. Gracias a todos por sus recomendaciones y mensajes”.

Sin dudas un agrio momento para Ailén Bechara en medio de lo que está siendo su viaje por distintas partes del mundo. Antes de arribar a los Estados Unidos, la subcampeona del Bailando 2015 estuvo de paseo por Europa donde quedó maravillada con algunas ciudades como el caso de París.

Bechara, en compañía de su pareja Agustín Jiménez, y sus hijos, cumplieron el deseo de conocer la ‘ciudad luz’. Un anhelo que Ailén tenía desde hace tiempo atrás y cuya expresión se encargó de compartir en sus redes sociales. “Cumpliendo mi sueño de conocer Paris. Aún sigo sin poder creer que estoy aquí... Es que es una ciudad mágica”, expresó, súper contenta, junto a una foto de ella con el mítico Arco del triunfo de fondo.

