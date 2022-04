Unión no pudo en Formosa

Unión de Sunchales cayó este domingo en su visita a San Martín de Formosa, por 2 a 0, en uno de los partidos de la quinta fecha de la Zona Norte del Federal A. De esta manera el equipo dirigido por Walter Grazziosi sigue sin ganar y se hunde en la parte baja de las posiciones. Cristian Ibarra, de tiro penal y Leonel Pietkiewicz, marcaron los goles para el equipo local, acotando que los rafaelinos Nicolás Pautasso y Denis Stracqualursi se fueron expulsados en el equipo sunchalense.

En la próxima fecha el Bicho Verde recibe a Defensores de Pronunciamiento.

Esta fue la síntesis: Estadio 17 de Octubre. Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba).

SAN MARTÍN DE FORMOSA: Sergio Correa; Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Leandro Beterette, Gonzalo Achares; Federico Pérez (Bonet), Adrián Maidana, Alejandro Benítez, Víctor Rodríguez (Asad); Cristian Ibarra (Vega) y Alejandro Toledo (Pietkiewicz). DT: Nazareno Godoy.

UNIÓN DE SUNCHALES : Gonzalo González; Ezequiel Gnemmi, Raúl Barros, Lucas Sánchez y Santiago Barraza; Raúl Chamorro (Francisco Robles), Nicolás Pautasso, Cristian Sánchez (Gonzalo Schonfeld) y Adrián Rodríguez (Mayenfisch); Alfredo Pussetto y Denis Stracqualursi. DT: Walter Grazziossi.

Goles: ’16 Cristian Ibarra (SMF) –p-; ’82 Leonel Pietkiewicz (SMF). Incidencias: Expulsados ’22 Denis Stracqualursi (U); ’79 Nicolás Pautasso (U).

DEMÁS RESULTADOS

Douglas Haig 1 vs Sportivo Las Parejas 2; Gimnasia de Concepción del Uruguay 2 vs Juventud Unida de Gualeguaychú 0; Defensores de Villa Ramallo 4 vs Atlético de Paraná 1; Sportivo Belgrano de San Francisco 0 vs Juventud Antoniana de Salta 1; Central Norte 0 - Gimnasia y Tiro 0; Sarmiento de Resistencia 1 vs Crucero del Norte 1; Racing de Córdoba 2 vs Boca Unidos de Corrientes 0. Libre: Defensores de Pronunciamiento.

Posiciones: Racing de Córdoba 13 puntos; Sarmiento 11; San Martín de Formosa y Crucero del Norte 10; Douglas Haig 9; Gimnasia (CdU) y Juventud Antoniana 8; Gimnasia y Tiro 7; Central Norte 6; Boca Unidos, Defensores Villa Ramallo y Las Parejas 5; Sp. Belgrano y Atlético Paraná 4; Unión 2; DEPRO 1; Juventud Gualeguaychú 0.

Fuente: diariolaopinion.com