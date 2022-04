"La ordenanza sobre monopatines busca acompañar una nueva forma de movilidad"

“El proyecto de ordenanza que se presentó ante el Concejo tiene que ver con las condiciones de circulación y de seguridad para este tipo de vehículos eléctricos que estamos viendo cada vez con mayor presencia en la ciudad”, expresó Gisela Daniele, representante del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR).

“A partir de que los monopatines eléctricos se comenzaron a comercializar en la ciudad y que por tanto observamos un aumento de los usuarios que circulan por las calles rafaelinas sobre estos vehículos de micro movilidad, surgió la necesidad de acompañar su uso con un marco legal definido, fundamentalmente en lo que se refiere a las condiciones de seguridad”.

La funcionaria aclaró que “la ordenanza específica todas las cuestiones técnicas del vehículo que tienen que ver con una cierta potencia, con una velocidad máxima, con la iluminación delantera y trasera y algunas condiciones para el usuario respecto al uso del casco de protección, a algún elemento refractario y obviamente con el cumplimiento de la edad mínima para la conducción que es 18 años”.

En tanto, la norma elevada al Concejo, que comenzará a ser tratada en la Comisión de Gobierno este lunes según confirmó el secretario del cuerpo, Franco Bertolín, establece los lugares por dónde pueden circular los monopatines, que son las calles y en caso de que las mismas cuenten con sector de ciclovía o ciclocarriles, por esos lugares. No pueden transitar por veredas o zonas en las que hay circulación peatonal.

Daniele también indicó que por el momento no se exige licencia de conducir, ya que esto lo tiene que estipular una ley provincial; por ahora esto no está establecido”.

EL ESPÍRITU DE LA ORDENANZA

La representante del IDSR explicó que “hay que tomar esto como un primer paso que la ciudad viene a dar, pero no lo tomemos como un obstáculo para el que el que está queriendo comprar o queriendo empezar a utilizar este tipo de movilidad. Lo tenemos que tomar como un primer paso que avala y que acompaña este proceso de abrirnos a nuevas alternativas de movilidad”.

“Estamos viviendo en una ciudad donde las distancias todavía no son demasiado largas en comparación con ciudades más grandes, entonces aprovechando eso y pudiendo usar este tipo de vehículos eléctricos que nos dan mayor dinamismo y rapidez en la conducción, es que el Estado local busca acompañar, poniendo en práctica nuevas ordenanzas, precisamente para fomentar su uso y sobre todo para tener condiciones de seguridad adecuadas para el usuario”, sostuvo Daniele.

EL BOOM DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El mercado del transporte eléctrico en dos ruedas está experimentando desde hace algún tiempo un crecimiento inusual en nuestro país, según los locales que lo comercializan, donde aseguran que desde finales de 2021 y principios de 2022 se produjo un repunte significativo.

“La verdad que si hablamos de movilidad eléctrica es bastante amplio el campo y de a poco se van incorporando nuevos vehículos. Rafaela es una ciudad donde el parque automotor es bastante grande y conviven muchas motocicletas y automóviles, por lo que la gente se incline hacia la movilidad eléctrica me parece excepcional y es fundamental que así sea”, concluyó la funcionaria del IDSR.

Fuente: diariolaopinion.com.ar