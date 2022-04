La UIA se reunió con Alberto Fernández: Funes de Rioja pidió que no se creen nuevos impuestos

Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a una comitiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente, Daniel Funes de Rioja, para hablar sobre un plan de desarrollo productivo en base al crecimiento de la economía. Proyecto ideado por la entidad.

El encuentro fue pedido por Funes de Rioja al secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, antes de que el lunes pasado el Jefe de Estado y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaran la iniciativa para aplicar un nuevo impuesto a la “renta inesperada” de las empresas que ganaron por el shock generado por la guerra en Ucrania.

Por eso en el encuentro, finalmente, no estuvo sobre la mesa el tema del impuesto, tal cómo había trascendido en las horas previas a la reunión. De todas formas, Funes de Rioja dejó en claro la posición de la UIA durante un diálogo que mantuvo con los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

“Hoy (por este lunes) no se habló de la renta inesperada. La posición de la Unión Industrial Argentina es una posición de no más impuestos. Pero no entramos en el análisis de un proyecto que no conocemos. Cuando veamos el proyecto, haremos un análisis. En el vacío no lo vamos a hacer”, sostuvo el titular de la UIA.

En ese sentido, remarcó: “En material fiscal tenemos preocupación porque la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales tiene una gravitación muy fuerte sobre determinadas actividades”.

Funes de Rioja reafirmó la posición que publicó la UIA en un comunicado al día siguiente de que el Gobierno presentara el impuesto a la renta inesperada. El martes los industriales, luego de una reunión de la Junta Directiva, manifestaron su “preocupación por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a empresas de todo el país”.

“Se analizó cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”, remarcaron en el comunicado. La postura pública del titular de la UIA en la Casa Rosada fue exactamente la misma.

Del encuentro de hoy participaron, por parte del Gobierno, los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Producción, Matías Kulfas; el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz; y la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.

Fue justamente la funcionaria de la Cancillería la que expuso la posición del Gobierno. “Esto no es contra de nadie. Es todo lo contrario. Estamos hablando de empresas que tuvieron ganancias súper extraordinarias vinculadas a esta coyuntura muy particular de aumento de precios. Se trata de un conjunto muy chico de empresas”, indicó.

La delegación de la UIA estuvo integrada por los empresarios que conforman el Comité Ejecutivo: Luis Betnaza, Adrián Kaufmann Brea, Luis Alberto Tendlarz, Miguel Ángel Rodríguez, Isais Drajer, Carlos Garrera, Juan Matías Furió, Guillermo Moretti y David Uriburu.

El proyecto presentado por la UIA al Presidente

La mayor parte del encuentro estuvo dedicada a discutir sobre el plan presentado por la UIA bajo el título “Propuestas para un desarrollo productivo, federal, sustentable e inclusivo”.

El documento contiene cuatro ejes centrales que fueron explicados al Presidente: Un esquema de incentivos a las inversiones industriales, mecanismos para generar empleo formal y para fortalecer la formación profesional, desarrollo de las Pymes y promoción de exportaciones.

En el texto están volcadas las diferentes posturas de las cámaras que componen la UIA y contiene sugerencias de políticas públicas para transformar la recuperación en crecimiento. “Creemos que la Argentina está en un proceso de recuperación productiva e industrial que puede transformarse en un proceso de crecimiento sostenido”, resaltó Funes de Rioja.

Durante la reunión los dirigentes industriales presentaron un puñado de iniciativas legislativas vinculadas a generar mayores incentivos a la producción y una adaptación a las nuevas realidades laborales, entre las que sugirieron que las Pymes puedan realizar contrataciones de emergencia por dos o tres años, con el fin de incorporar personas al mercado de trabajo formal.

También reclamaron que se empiecen a tratar beneficios no remunerativos para “simplificarle la vida a las Pymes” y simplificar la administración tributaria. En esa línea, el titular de la UIA contó también que dejaron en claro su postura de “discutir en el corto plazo un modelo para incorporar 1000 empresas que no hayan exportado nunca y que generen divisas”.

Por su parte, Todesca dijo que en el Gobierno tienen “expectativas de trabajar en forma conjunta” para sumar nuevas empresas exportadoras. La funcionaria nacional aseguró que la reunión, que duró cerca de una hora y media, “fue sobre todos los problemas que genera el crecimiento”.

“Son los problemas para invertir, para pagar los impuestos, para generar más empleo, para importar y para exportar exportar. Son los problemas del crecimiento”, indicó. Funes de Rioja asintió ante cada palabra de la funcionaria.

El titular de la UIA remarcó la “voluntad de diálogo” del sector con el Gobierno y aclaró que si bien “no hay pensamientos unánimes”, lo importante es la “generación de consensos”, en lo que fue un mensaje positivo para la Casa Rosada. “El arte de la política es tratar de compatibilizar y resolver los problemas del crecimiento y el desarrollo”, sostuvo.

