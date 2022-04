Revelaron que Camila Homs tuvo un romance en diciembre: “Lo conoce la hija”

Luego de varios meses en los que circulaban rumores en torno a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel acerca de una posible relación, las redes sociales se vieron colapsadas al aparecer fotos de ambos viviendo su amor juntos en Ibiza. Por su puesto, esto no le cayó nada bien a la ex esposa del jugador de fútbol, Camila Homs, quien no dejó pasar la ocasión para hablar del tema, sin saber que ella también iba a encontrarse involucrada en una polémica.

Actualmente, la modelo se encuentra instalada en Argentina junto a los dos hijos que tiene en común con el deportista, Francesca de 3 años y Bautista de 9 meses. Pese a que varios medios especularon acerca de una posible reconciliación con su ex pareja, Camila Homs dejó en claro que no había vuelta atrás: “Sí, es definitiva. Por el momento, sí”, expresó suspicazmente durante una entrevista en Socios del espectáculo.

Pero la noticia no quedó ahí, sino que, durante el ciclo de espectáculos de América, LAM, decidieron abordarla de manera detallada. Una de las icónicas panelistas del programa, Yanina Latorre, se tomó el trabajo de analizar toda la polémica en torno a Camila Homs y Rodrigo de Paul, empezando por los dichos que hizo la modelo mediante su Instagram.

“No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”, escribió Camila Homs en torno a la noticia de su ex pareja y la cantante Tini Stoessel.

A partir de esto, Yanina Latorre aprovechó para revelar un dato totalmente desconocido sobre la modelo, y que cambiaría el contexto de los hechos en torno a su ex pareja y a la artista argentina. De acuerdo a la panelista, Camila Homs habría estado saliendo con otro hombre a finales del año 2021.

“Ella estuvo de novia en diciembre, Camila tuvo un chongo en diciembre, así me dijeron. Y lo conoce la hija. Por eso no tiene por qué enojarse, él esperó diez meses”, comentó Latorre acerca de la ex pareja del deportista. El conductor de LAM, intrigado por el inesperado dato, insistió en que su compañera revelara la identidad de dicho hombre. Sin embargo, la angelita explicó que no sabía de quién se trataba el flamante amante de Camila Homs: “Traté de averiguar y no conseguí nada”.

