Se filtró una foto que confirma el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Las figuras fueron fotografiadas en España. En una de las imágenes, ambos están sentados en una mesa. En la otra, se la ve también a una amiga de la cantante. En una tercera, están caminando mientras el deportista la abraza y en la última, están caminando tomados de la mano.

En Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, Estefi Berardi había dicho: “Rodrigo y Tini estuvieron en un parador, almorzaron ahí. Pidieron paella”. Por su parte, en el ciclo de América sostuvo: “Estuvieron visitando algunos locales y los dos estaban vestidos enteros de Balenciaga” y agregó: “Alquilaron una Ranger Rover color blanco porque Tini sube una historia de cara donde en el vidrio se ve bien chiquito la marca y yo lo pude ver gracias a mi ojo biónico”

Minutos, antes Yanina Latorre contó cómo surgió la historia de amor. “Ella tenía miedo, dudaba. Aparte el fútbol no es un palo que ella maneje. Pepe era modelo, Yatra era cantante… No sé cómo va a manejar esto”, sostuvo y agregó: “Esta vez, en este viaje, decidieron. Él ya hace diez meses que está separado. Yo me acuerdo que cuando le preguntaste a Camila, ella te dijo que no había terceros en discordia”.

“Ella fue para allá y decidieron salir a comer, van por la playa, juntos, y decidieron mostrárselo al mundo porque consideran que están enamorados”, continuó. “Pregunté por qué no suben fotos juntos y me dijeron que él en sus redes solo habla de fútbol. De hecho, hay una línea que dice que Lionel Scaloni le dijo que no suba nada porque se viene el Mundial (de Qatar)”, sumó.

