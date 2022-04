Camila Homs firmó un importante contrato a horas de conocerse el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Este lunes se conocieron las imágenes que blanquearon el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. La ex del futbolista, Camila Homs, también se vio involucrada en la polémica porque supuestamente no estaba separada de él cuando todo esto empezó. Distintas versiones indican que ambos se separaron en ocubre del 2021; otros que recién ocurrió a principios de año.

Lo cierto es que Camila Homs está dolida por la situación y ante esto decidió charlar con Ángel de Brito en “LAM” (América) sobre el tema. La ex del jugador de Atlético Madrid y la selección Argentina contó que firmó un importante contrato.

Yanina Latorre, junto a Ángel, fueron quienes corroboraron la información de la propuesta que aceptó Homs. En dialogo vía WhatsApp con Luli Fernández, se supo que Camila accedió tras conocerse de manera oficial el romance de Rodrigo con Tini.

Camila le contó a Luli Fernández que firmó un contrato con la agencia Multitalent: “Estoy súper agradecida, me abrió las puertas para hacer lo que yo tanto deseaba desde chica y antes no había tenido la oportunidad, tenemos varias propuestas y es algo que me entusiasma un montón”.

Dicha información fue confirmada por Ángel de Brito, quien detalló que Camila es modelo y actualmente se encuentra desfilando por lo tal es todo verídico.

Asimismo, el conductor de “LAM” reveló que recientemente habló con Camila Homs. “Hace un tiempo, ella pensaba que no había terceros en discordia, hoy directamente le hecha la culpa a Tini de romper su familia, lo puso en sus historias”.

Lo más fuerte, es que Ángel de Brito confirmó que existen fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel juntos, pero para colmo, no es que solamente se encuentran en el mismo lugar, Ibiza, sino que hasta salen tomados de la mano. Minutos después, dicha primicia sería compartida por su programa.

