“Necesitás bajar de peso”: repudiable y discriminatorio argumento de una aerolínea a una joven azafata

Indignación, sorpresa y solidaridad provocó la historia de Josefina Macchi, quien dio detalles de una una entrevista laboral en la aerolínea Emirates Airlines, que no la aceptó porque “tiene que bajar de peso”.

El hecho se volvió viral y despertó la indignación en las redes sociales, en medio de mensajes de apoyo a Macchi.



La joven azafata de 25 años relató que durante 2021 concluyó la capacitación para Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), comúnmente conocido como azafata o sobrecargo, y que, a raíz de la pandemia y la falta de oportunidades, aún no había conseguido empleo en el rubro.

Al ver que Emirates, una de las aerolíneas más importantes del mundo y con los más altos estándares de calidad, había abierto búsquedas en Argentina, no lo dudó y solicitó un turno para acceder a la entrevista.

“Conseguí turno para ir el domingo 24 de abril a las 10:30 horas”, contó Macchi en su cuenta de Twitter, en la que detalló que había cerca de 50 personas aplicando para los puestos de TCP. En primera instancia los hicieron pasar a un salón donde los hicieron trabajar en parejas.

El ejercicio consistía en presentar al compañero con la información que les había brindado previamente, claro que esto debía hacerse en inglés, una herramienta indispensable para trabajar en una empresa como Emirates, que transporta viajeros de todo el mundo alrededor del globo. Sin embargo, esto no era ningún problema para Josefina, que tenía esto en cuenta y según lo que ella relató, está bien preparada en el idioma.

Tras haber completado este ejercicio, todos los postulantes salieron del salón y luego la reclutadora llamó a ciertos números entre los cuales se encontraba el 98, el de Josefina. No había sido seleccionada, pero ella estaba segura de que el inglés no había sido el problema. ¿Qué ocurrió entonces?

Cuando pudo acercarse a la reclutadora y preguntarle qué podía mejorar para el futuro, Josefina obtuvo una respuesta que la descolocó. “Así que insisto y me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight” (“Honestamente, necesitas que bajar de peso”). Luego de eso vinieron los halagos de su parte “sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, tuiteó Josefina.

Sorprendida y dolida por lo sucedido, Josefina no pudo reaccionar y al salir llamó a la madre entre lágrimas para que la pasara a buscar. Luego, más tranquila y con varias charlas con amigas, amigos y familiares, decidió contar lo sucedido en Twitter, donde la historia ganó notoriedad y despertó la indignación de la comunidad.

Qué dijo la empresa

Frente a lo sucedido Emirates hizo un descargo en el cual indicó que están al tanto del “supuesto incidente” y que ya lo están investigando. A su vez, hicieron saber que en Argentina trabajan con la agencia Fly Right Intl. para el reclutamiento de personal. Y también indicaron cuáles son los parámetros de selección de tripulantes de cabina.

Al revisar los requisitos, además de las competencias intelectuales solicitadas, lo único tipificado en cuánto al físico es que los TCP deben medir al menos 160 centímetros y alcanzar los 212 centímetros con el brazo estirado, y no tener tatuajes que puedan verse con el uniforme de Emirates colocado. Nada dice sobre el peso de las personas, ni habla de estándares de delgadez.

“Lo primero que veo es que se vulneró el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual está ratificado por la Argentina. No se está evaluando a la persona por ser o no ser idónea para el puesto, sino por una valoración subjetiva sobre un cuerpo”, destacó Juan Rinaldi, abogado, analista laboral y autor del libro “Violencia de género en el trabajo”.

“El convenio 190 en su artículo 4 establece la penalidad para la violencia y acoso en el trabajo, que si bien esto aún está en proceso de tratamiento en el parlamento argentino, el hecho analizado tipificaría en ello. Las empresas deben contar con un protocolo de violencia de género y la responsabilidad llega hasta el directorio”. Además, aclaró que si bien Macchi no estaba en relación de dependencia con Emirates, el proceder de la empresa vulnera la norma y el espíritu del de ese convenio.

Además, el experto señaló que les hayan asignado un número a los postulantes también vulnera derechos. “La no identificación por el nombre genera una falta a la personalidad e identificación de la misma, dando una idea de cuantificación”, finalizó.

Más allá de que la empresa vulneró parámetros legales, el hecho de tratar a una persona de gorda o simplemente marcar que tiene que perder peso, es una violencia psíquica que puede afectar al bienestar mental y emocional. Por ello, este medio consultó a la psicóloga Laura Civallero y a la nutricionista Rocío Speranza, quienes trabajan juntas y llevan adelante el perfil de Instagram @psiconutrición.arg, para que den su mirada experta sobre el hecho.

“Cuando una sociedad considera que el éxito de las mujeres es cumplir con cierto estándar de belleza, se están reproduciendo los estereotipos de género y las consecuencias psicológicas que puede generar en una persona esta clase de rechazos ante, búsquedas laborales como en este caso, u otros escenarios son múltiples”, le dijeron a Infobae la psicóloga Laura Civallero y a la nutricionista Rocío Speranza, quienes trabajan juntas y llevan adelante el perfil de Instagram Psiconutrición.arg

De hecho, según ellas, la sociedad nunca dejó de ejercer una fuerte presión sobre la imagen corporal. “Las exigencias de la sociedad varían entre el peso y la belleza, generando la idea de que solo de esta forma se puede ser feliz y exitoso, dejando de lado lo realmente importante a la hora de desarrollarse como profesional, que son las capacidades, conocimientos y habilidades de las personas, como ocurrió en el caso de Josefina”, aseguraron.

El problema es que cuando las personas internalizan estos ideales y estándares de belleza entran en riesgo de desarrollar alternaciones de la imagen corporal: “La insatisfacción corporal que esto puede generar produce síntomas tales como baja autoestima, falta de confianza, desgano, descontento personal, pérdidas en habilidades sociales y hasta puede desencadenar en síntomas o trastornos depresivos y trastornos de conducta alimentaria”.

Las especialistas marcaron que en su clínica reciben más y más casos de personas con trastornos de distorsión corporal. Algo positivo, destacaron, es que cada vez circula más información sobre el tema, lo que permite detectar que algo está sucediendo y comenzar un tratamiento.

Fuente: Infobae