Un día como hoy, hace 16 años, la BH era campeón Sudamericano de Básquet

El 27 de abril de 2006 el básquet de la ciudad escribía una de sus páginas más gloriosas. Ben Hur superaba a Ribeirao Preto de Brasil en la final de la Liga Sudamericana y se consagraba, por primera vez en su historia, campeón.

Aquel extraordinario e inolvidable equipo conducido por Julio Lamas ratificaba así su gran momento ya que venía de conseguir, hacía menos de un año, el título en la Liga Nacional.

El Coliseo del Sur, colmado con 4000 espectadores fue el escenario de dicha definición. Leo Gutiérrez fue el MVP del encuentro decisivo con 24 puntos (6 de 7 triples) y 7 rebotes.

La campaña

Grupo A (En Brasilia): Ben Hur 101 vs San José de Paraguay 80; Ben Hur 93 vs Aguada de Uruguay 72; Universo BRB de Brasil 84 vs Ben Hur 94. Cuartos de final: Boca Juniors 75 vs Ben Hur 84; Ben Hur 80 vs Boca Juniors 65. Semifinal: Uberlandia de Brasil 80 vs Ben Hur 75; Ben Hur 77 vs Uberlandia 71; Ben Hur 85 vs Uberlandia 83. Final: Ribeirao Preto de Brasil 81 vs Ben Hur 96; Ribeirao Preto 79 vs Ben Hur 76; Ben Hur 97 vs Ribeirão Preto 84; Ben Hur 86 vs Ribeirão Preto 71.

El plantel

Leonardo Gutiérrez, Raymundo Legaria, Diego García, Ramzee Stanton, Jason Osborne, Walter Storani, Felipe Ederra, Martín Vaquero, Elías Saad, Ignacio Revellino, Jonathan Machuca, Phillip Locket y Leonardo Else. DT: Julio Lamas.

Fuente: diariolaopinion.com.ar