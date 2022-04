Patrice Evra y una dura confesión: “Vendía drogas y comía hamburguesas de la basura”

Patrice Evra fue un futbolista muy exitoso. Tal es así que llegó a jugar varios años en el Manchester United y Juventus de Turín, entre otros. Sin embargo, sus comienzos no fueron para nada sencillos.

“He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto”, comenzó Evra durante su participación en el juego denominado ‘Dos verdades y una mentira’ en la BBC. “No vendía televisores”, confirmó segundos más tarde.

Según relató Evra, su padre lo abandonó a él y a sus 24 hermanos cuando era niño, por lo que tuvo que subsistir comiendo de la basura: “A veces, a medianoche, cuando tiran los ‘Big Mac’ fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Suplicar frente a la tienda era lo normal. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos”.

El francés que se desempeñaba como lateral izquierdo aseguró que el fútbol fue su salvación: “El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación. Llamé a mi madre y le dije: ‘Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro’. Ese es mi mejor recuerdo”.

Patrice Evra contó que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 13 años

En una entrevista brindada en la redacción de L´equipe a comienzos de este año, el nacido en Senegal y posteriormente naturalizado francés narró cómo fue el abuso sexual que sufrió a los 13 años: “Tuve ese peso toda mi vida. Cuando tenía 24 años y jugaba en el AS Monaco, la policía me llamó y me preguntó: ‘Señor Evra, ¿este hombre lo ha tocado?’. Dije que no. Insistió: ‘¿Estás seguro?’. Repetí que no, me enfadé y colgué”.

Luego siguió: “Había denuncias de otros niños. Me sentí un cobarde, estaba avergonzado. Pensé más en mi notoriedad, en lo que la gente iba a pensar”. Por último, explicó quién lo ayudó a exponer el hecho: “El detonante fue una mujer. Conocí a Margaux, la mujer de mi vida, que logró quitarme esta masculinidad tóxica. Estaba bloqueando todas mis emociones. Ya no estaba llorando”.

Patrice Evra, sobre la homosexualidad en el fútbol

Evra recordó una situación que vivió en el vestuario del Manchester United: “Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron: ‘va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club’. Y otro tipo de comentarios”. Ante estos prejuicios, inmediatamente reaccionó e hizo callar a sus colegas.

El exfutbolista con pasado en Juventus agregó: “Yo jugué con futbolistas que eran homosexuales. Tienen miedo de hablarlo. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si lo contás, se terminó”.

Fuente: TN