La mujer de Di María explotó cuando la vincularon al romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El romance confirmado de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel es sin dudas una de las grandes noticias del mundo de la farándula y del fútbol. Las partes involucradas trataron de evitar el tema, aunque la exmujer del futbolista de la Selección argentina sí confesó que este es un momento “complicado”.

La flamante pareja fue fotografiada en Ibiza, España, hace pocos días y las imágenes no tardaron en llegar a la Argentina. De hecho el autor de esas imágenes habló con TN y confirmó que el romance comenzó en 2021, confirmando así los rumores que circulaban por aquel entonces.

Entre las pruebas que mencionó para llevar adelante la investigación estuvo el tuit en donde el futbolista dejó activa la localización que lo ubicaba en Ibiza -y que luego borró. También los videos de Tini viajando en una camioneta Range Rover blanca, la misma que tiene Rodrigo en Madrid.

Pero la disputa suma nuevos capítulos e incluye a protagonistas impensados, como Jorgelina Cardoso, la mujer de Ángel Di María

La mujer de Ángel Di María explotó cuando le consultaron por el nuevo romance

La mediática Luli Fernández contó en el programa Socios del Espectáculo, por eltrece, que Camila Galante (pareja de Leandro Paredes) y Jorgelina Cardoso (pareja de Ángel Di María) tomaron partido por Camila Homs, la ex de De Paul.

Además reveló que Jorgelina dejó de seguir en Instagram a Tini Stoessel en apoyo a Camila, la ex de Rodrigo, tras la confirmación del romance con la cantante.

Pero Cardoso explotó de bronca y desmintió esta versión con una dura publicación en Instagram.

“Hola Luli Fernández. ¿Es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía poquísimo tiempo, cuando hizo su recital en París, luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China Suárez ni me acuerdo si alguna vez la seguí, tal vez sí, y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos”, escribió.

¿Por qué habla de la China Suárez? Porque también se rumorea que De Paul tuvo un romance con la actriz cuando aún estaba en pareja con Camila Homs.

Jorgelina Cardoso vs. Luli Fernández: la discusión siguió “en privado”

A través de mensajes directos de Instagram continuó la disputa entre la mediática y la mujer de Di María.

Cardoso escribió: “¿De qué entorno directo me hablás? No conozco a Cami Homs, no conozco a De Paul... no me des vuelta la tortilla. Tu mensaje insinúa que “ahora dejé de seguir a las protagonistas” y no fue ahora. No me salpiques, no inventes de mi entorno porque mi entorno directo está lejísimos de darle datos a periodistas y mucho menos falsos. Quilombos ajenos conmigo no, y mucho menos si los inventan. Cuido mucho mi nombre y el de mi familia. No me habían salpicado hasta hoy pero no voy a permitir que digan cualquier cosa”.

Luli Fernández le contestó: “Entiendo tu molestia, pero tal cual te dije recién, a mí esto me l hace notar una persona que te frecuenta. No tengo nada personal ni con vos ni con nadie. Lamento que esto de incomode tanto. Entenderás que por la envergadura del asunto, todos los ojos están puestos en los protagonistas y el entorno. Rodrigo De Paul es jugador de la Selección como lo es tu marido y Paredes. Por eso nos llega toda esta info”.

Fuente: TN