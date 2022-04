Jaguares, con Rubiolo y sin Vivas, frente a Olimpia

None

Jaguares XV se enfrentará hoy a Olimpia Lions de Paraguay, por la séptima fecha de la Superliga Americana de Rugby (SLAR). El partido se disputará desde las 18 en el estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay. La séptima fecha se completará con los partidos Cobras XV de Brasil-Selknam de Chile, desde las 15.30, y Peñarol de Uruguay.-Cafeteros Pro de Colombia a las 20.30.

La franquicia argentina viene de derrotar en la fecha anterior a Cafeteros Pro por 26-17, en lo que fue el arranque de la segunda rueda de partidos. En el enfrentamiento de la primera rueda el conjunto argentino derrotó al conjunto guaraní por 49-22, encuentro disputado en la ciudad de Valparaíso, Chile.

En esta oportunidad, no estará por primera vez Mayco Vivas en la formación nacional, mientras que si Pedro Rubiolo retornando a su lugar en la segunda línea. Recordemos que lo había hecho con el 6 en el anterior encuentro.

Asimismo, en la formación de Olimpia se mantiene como titular el jugador rafaelino también surgido de CRAR, Lorenzo Colidio.

Olimpia Lions: 1. Daniel Cabral, 2. Mariano Muntaner, 3. Rolando Portillo; 4. Lorenzo Colidio, 5. Agustín Toth; 6. Federico Simondi, 7. Ariel Núñez, 8. Ignacio Gandini (c); 9. Ignacio Inchauspe, 10. Nicolás Hogg; 11. Juan González, 12. Estanislao Arrias, 13. Gianfranco Parodi, 14. Agustín Cortés; 15. Diego Walter. Suplentes: 16. Emilio Gorostiaga, 17. Manuel Stuchetti, 18. Luis Enrique Quinteros, 19. Mariano Garcete Elli, 20. Mariano Romanini, 21. Facundo Villalba, 22. Sebastián Urbieta y 23. Francisco Diez.Entrenador: Ricardo Le Fort.

Jaguares XV: 1. Santiago Pulella, 2. Ignacio Ruiz, 3. Lautaro Caro Saisi; 4. Pedro Rubiolo, 5. Rodrigo Fernández Criado; 6. Manuel Bernstein, 7. Eliseo Chiavassa, 8. Santiago Ruiz; 9. Rafael Iriarte, 10. Gerónimo Prisciantelli; 11. Iñaki Delguy, 12. Juan Pablo Castro, 13. Tomás Cubilla (c), 14. Ignacio Mendy; 15. Martín Bogado.

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Nicolás Revol, 18. Javier Coronel, 19. Aitor Bildosola, 20. Juan Bautista Pedemonte, 21. Joaquín Pellandini, 22. Tomás Suárez Folch y 23. Agustín Segura.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Posiciones: Peñarol 24 puntos, Jaguares XV 21, Selknam 19, Olimpia 14, Cafeteros Pro 10 y Cobras XV 1.

ESPAÑA FUERA DEL MUNDIAL

El seleccionado de España no jugará la Copa del Mundo de rugby de Francia 2023 por la alineación indebida del pilar sudafricano Gavin Van den Berg en partidos de Eliminatorias ante Países Bajos y su lugar lo ocupará Rumania, informó la Federación Española.

El comité judicial independiente nombrado por World Rugby para estudiar la reclamación de la Federación Rumana de Rugby (FRR) sobre la elegibilidad de Van den Berg, decidió sancionar a España con 25.000 libras y descontar cinco puntos por cada uno de los dos partidos en los que fue alineado este jugador, quedando fuera del mundial. En la eliminatoria europea Georgia fue primero con 44 puntos, seguido por España con 29, ambos clasificados, Rumania con 28 y Portugal con 26.

