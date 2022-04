1° de Mayo: las internas del Gobierno se trasladan a la calle

Este domingo 1° de Mayo la interna del Frente de Todos volverá a trasladarse a las calles en el marco de las marchas por el Día del Trabajador. Las agrupaciones sociales cercanas al presidente Alberto Fernández preparan movilizaciones para respaldar al mandatario, pero no estarán la CGT ni el Kirchnerismo. Igual que el pasado 24 de marzo, el Gobierno expondrá la división.

La Confederación General del Trabajo (CGT), decidió la semana pasada que no saldrá a la calle y dejará ese escenario para los movimientos sociales afines al Gobierno Nacional. «No hay clima», señalaron. Los síndicos consideran que no hay motivos de celebración y no quieren salir a la calle con reclamos al Presidente, en momentos en que la crisis económica y la imposibilidad de estabilizar la inflación están en el centro de la escena.

El kirchnerismo también se diferenciará y tendrá su conmemoración al Día del Trabajador el sábado. En la ciudad de Baradero estará Máximo Kirchner, quien formará parte de un plenario al que convocó a dirigentes afines de la CGT. También se espera que el líder de La Cámpora dedique un discurso a los presentes para tomar distancia de la Casa Rosada.

Se dará una situación similar a lo acontecido el 24 de marzo del corriente año. Alberto Fernández había participado en un acto junto a representantes de los derechos humanos. Desde el lado del kirchnerismo realizaron una marcha con todos los dirigentes y agrupaciones que responden a Cristina Kirchner y su hijo, Máximo.

¿Quiénes salen a la calle?

Quienes sí saldrán a las calles serán los movimientos sociales cercanos al Frente de Todos, que buscarán respaldar a Fernández con una marcha. La convocatoria tiene como eje acompañar directamente la propuesta oficial de aplicar el impuesto a la «renta inesperada», medida impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero que todavía no tiene forma de proyecto de ley.

Asimismo, las organizaciones sociales UTEP, Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) también saldrán a la calle. Se concentrarán el domingo a las 14.00 hs en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Si bien buscarán impulsar reclamos sobre leyes para impulsar la economía popular, la idea es respaldar la gestión del Gobierno Nacional.

Con información de www.elintransigente.com