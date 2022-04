Javier Milei le respondió a Elisa Carrió: «Tiene el CUIL invicto, toda su vida vivió del Estado»

El pasado miércoles los principales referentes de Juntos por el Cambio tuvieron una reunión interna para evaluar si incluir a Javier Milei o no a su espacio. En el acuerdo de convivencia que firmaron establecieron que las 4 fuerzas políticas deben estar conformes para añadir nuevos espacios y la Coalición Cívica, fuerza de Elisa Carrió, lo rechazan.

Lo mismo sucede con la Unión Cívica Radical (UCR) aunque en el caso de la exdiputada también salió a criticar al economista. Sin embargo, el funcionario de La Libertad Avanza no se guardó nada y arremetió contra ella. «Que Carrió me critique es caer de lo más bajo. Ella tiene el CUIL invicto, toda su vida vivió del Estado, no sabe lo que es crear riquezas», apuntó.

Sumado a esto, Javier Milei recordó el pasado de la dirigente que ahora no lo quiere en el partido puesto que ella tuvo que atravesar una situación similar. «Viene de la UCR, se alió con Zamora, estuvo con Pino Solanas y apoyó a Prat-Gay», aseveró el diputado en LN+ para marcar el cambio ideológico de Lilita Carrió a lo largo de los años, algo que a él no le sucedió.

¿Javier Milei se junta con Mauricio Macri?

A raíz de los rumores que lo unían a Juntos por el Cambio, los periodistas le preguntaron que lo llevó a estar cerca de ellos. En su respuesta, Javier Milei remarcó que el líder del espacio, Mauricio Macri, es un liberal clásico que busca sacar al kirchnerismo del poder, dos condiciones que le atraen y mucho. Es por esto que la alianza podría ser a la inversa y está dispuesto a aceptarlo.

«No tengo problemas en ir a internas con Macri y acompañarlo si gana. Yo estoy dispuesto a recibir con los brazos abiertos a los halcones, si Macri quiere unirse estoy dispuesto y si me toca perder en internas con él no me molesta, lo acompaño«, anunció el economista. De este modo, el exmandatario tiene una propuesta sobre la mesa para unirse a La Libertad Avanza.

Con información de www.elintransigente.com