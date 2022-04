El Gobierno y Juntos por el Cambio profundizan sus grietas, y están más cerca de la fractura para 2023

Las dos coaliciones mayoritarias se acercan peligrosamente a la fractura. El gobierno de Alberto Fernández quedó atónito por la seguidilla de ataques de dirigentes kirchneristas al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la autoridad presidencial que tiene difícil retorno. En Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pateó el tablero y cuestionó como un “error” el veto de la coalición opositora al libertario Javier Milei.

Según pudo saber A24.com, Patricia Bullrich recibe en sus recorridas por todo el país el reclamo de gente que pide “la fórmula Patricia-Milei” y por eso no quería cerrarle la puerta al economista. Pero quedó en soledad: la UCR, la Coalición Cívica, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Miguel Pichetto estuvieron de acuerdo en no invitarlo a la coalición.

Del otro lado de la grieta, la vicepresidenta Cristina Kirchner quiere subordinar al Presidente y lanzó su ofensiva para imponerle las renuncias de Guzmán y de los ministros Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Claudio Moroni, de Trabajo. La Casa Rosada está perpleja: esa ofensiva no tiene retorno y es difícil pensar en 2023 con el Frente de Todos unificado.

La ofensiva de Cristina Kirchner no tiene retorno

Guzmán fue blanco de críticas de un pelotón de fusilamiento de Cristina Kirchner: Andrés Larroque, Juliana Di Tullio, Sergio Berni, Teresa García, Cecilia Moreau, Gisella Marziotta y Sergio Palazzo.

“Estamos todos muy sorprendidos por la virulencia, porque es evidente que Cristina comanda las operaciones y tiene una decisión política de escasa retornabilidad en el futuro. ¿Cómo hará el Frente de Todos para ir unificado con este nivel de virulencia?”, dijo a A24.com un alto funcionario del albertismo.

“Hay que eliminar a los moronis de este gobierno”, fue la consigna que lanzó uno de los principales dirigentes cercanos a Cristina Kirchner. Los “moronis” no se refieren solo a Moroni, sino al albertismo en general.

“La cabeza de la ofensiva es Cristina, no son alfiles sueltos. Es una táctica de guerra, pedís todo, pero piden a Guzmán”, señalan en la Casa Rosada. Una alta fuente presidencial dijo ayer a periodistas que “en La Cámpora están enojados porque ellos no gobiernan”. Pero al mismo tiempo se propusieron hacer silencio, acorde a lo que dijo Gabriela Cerruti, nueva secretaria de Comunicación: “No vamos a opinar sobre opiniones”. La crisis preocupa más de la cuenta.

Peligros de una fractura: las cajas y los carpetazos, en juego

El hecho de que el kirchnerismo no abandone el Gobierno en masa y no haya roto el Frente de Todos habla del poder que significa el manejo del 70% del presupuesto nacional en manos de La Cámpora: la ANSeS, AFIP, YPF, Energía, Interior, Aerolíneas.

Alberto no echa a Guzmán porque al día siguiente tendría que entregar el gobierno. Pero tampoco a La Cámpora porque en el acto tendría un carpetazo y un reclamo de destitución, según temen en la Casa Rosada según pudo saber A24.com.

En Juntos por el Cambio las cosas no están mucho mejor. El “fantasma Milei” generó el peor cisma en la coalición opositora desde que ganó las elecciones legislativas de 2021. Patricia Bullrich había aceptado el miércoles un comunicado en el que Juntos vetaba al economista y lo culpaba de intentar dividir al frente opositor. Pero el jueves señaló que fue un “error”.

Mauricio Macri había insinuado diálogos con Milei, pero este miércoles concluyó que si Milei no quiere estar mejor no llamarlo. Macri cerró filas así con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compartió una reunión de gabinete el miércoles, mientras le delega cuadros técnicos a Patricia Bullrich como Jorge Faurie o Dante Sica.

Las indefiniciones de Macri, entre el "segundo tiempo", Patricia y Larreta

El ex presidente no termina de definirse en la interna entre Patricia y Horacio. En rigor, Macri probará suerte por su propia candidatura presidencial hasta marzo de 2023 y si los números de las encuestas lo avalan buscará su propia postulación por un "segundo tiempo". En caso de no tener certezas, apoyaría a un delfín, que está por verse. En cualquier caso, quiere convertirse en el gran arquitecto opositor.

Por ahora, Macri congeló a Milei. El líder del peronismo republicano, Miguel Pichetto, lanzará el 13 de mayo su candidatura presidencial en Parque Norte con discurso peronista. No difiere ideológicamente con Milei, pero le parece un error imperdonable “subirle el precio al hablar de él”. Pichetto prepara el lanzamiento con Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma y otros dirigentes del peronismo histórico.

Pichetto quiere discutir ideas y sacar a Milei de la agenda

“Son todos una banda de inútiles que lo único que hacen es subirle el precio a Milei, unos por criticarlo como la UCR y la Coalición Cívica y Larreta. Y otros por incorporarlo como Patricia”, dijo a A24.com un dirigente muy cercano a Pichetto.

“Están errando, Milei que siga donde está, nunca se va a alinear, es un absurdo. Y hay que profundizar el discurso de centro derecha de Pichetto y eclipsar a Milei frente a los radicales y Larreta que son socialdemócratas. No hablemos más de Milei, discutamos ideas y no personas”, dijo Miguel Ángel Toma, ladero de Pichetto.

La UCR y la CC, contra Patricia Bullrich

Lo mismo sostuvo ante A24.com el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Hay que discutir ideas no personas, porque hablar de Milei erosiona la unidad de Juntos por el Cambio”, señaló. En la UCR, la Coalición Cívica y el larretismo hay fuerte malestar contra Patricia Bullrich, a la que le atribuyen el acercamiento al economista libertario.

“Patricia no puede decir que fue un error nombrar a Milei en el comunicado porque había 7 representantes del PRO, un ex presidente, un ex jefe de gobierno, una ex gobernadora (María Eugenia Vidal) y dos diputados. Y ella llego tarde, se sumó, y aprobó el documento, que ella misma redacto”, dicen en la CC.

En la reunión se incorporó un Reglamento de Buenas Prácticas, que ordena la unanimidad para ampliar la alianza, para no mostrar fisuras internas, pero quedó vulnerado en el mismo día.

“El mismo Macri dijo que Milei no está en Juntos por el Cambio y no pidió estar y por lo tanto no debía estar. ¿Por qué Patricia dice que fue un error vetarlo si ella misma aprobó el documento?”, dijo un vocero de la líder Elisa Carrió.

Bullrich sostiene que el error fue instalar el debate ahora

Cerca de Bullrich aseguraron que fue un error haber debatido el tema un año y medio antes de las elecciones presidenciales. “No sabemos si en seis meses Milei desaparecerá o tendrá el doble de intención de voto. Pero le dimos entidad”, señalan.

Cerca de Patricia Bullrich sospechan que el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y Rodríguez Larreta buscan dividir al frente opositor por su cercanía con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados del Frente de Todos. “Está bravo, no se romperá porque el poder está cerca. Massa opera la fractura desde afuera”, señalan cerca de Patricia Bullrich.

“El problema es la operación de partir Juntos por el Cambio con la excusa de Milei. Massa maneja a Morales y a Horacio. Y Morales y Horacio garantizan el apoyo de Lilita Carrió con la excusa del "fantasma Milei"”, señalan.

¿Si se divide la oposición, podría ganar el Gobierno?

En el sector de Patricia Bullrich temen que el crecimiento de Milei termine erosionando el electorado de Juntos por el Cambio y que ambos bloques opositores terminen por debajo de los 40 puntos en las elecciones presidenciales. Si eso ocurre podría peligrar el triunfo opositor y beneficiarse el peronismo en caso de que se mantuviera unido en el Frente de Todos, algo por otra parte muy incierto.

En el sistema electoral argentino gana las presidenciales quien obtiene el 40% de los votos más uno y 10 puntos sobre el segundo o quien saca más del 45% sin importar la distancia sobre su seguidor. En todas las demás variantes debe haber segunda vuelta para definir. ¿Qué pasaría si el oficialismo supera el 40% y el segundo tiene diez puntos menos?

Ese fantasma comenzó a rondar en la cabeza de varios. En el radicalismo sostienen que Milei no divide a Juntos por el Cambio porque le comió votos al gobierno de Alberto Fernández y que muchos de sus votantes votaron al kirchnerismo. Y sostienen que, en un ballottage, los votos de Milei irán a la oposición. “Juntos por el Cambio irá al ballotage, olvídate”, se confían.

* Para A24.com