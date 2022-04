Carlos Zimerman: "Los abogados debemos exigir que se nombren jueces ya"

Los Tribunales de Rafaela están absolutamente colapsados y el gobernador Omar Perorti no hace nada. El egoísmo triunfó y hasta que no le nombren sus "amigotes" no va a hacer nada,la gente no le interesa y solo busca entronar a sus amigos.

Los abogados día a día pagamos las consecuencias de la falta de jueces, especialmente en Rafaela, debiendo tener que hacer malabarismo para que la gente entienda por qué las causas no salen y todo está demorado.

Es imposible que de los cuatro juzgados civiles solo uno tenga juez, es una aberración que no debe ser admitida.

Los abogados debemos dejar la comodidad o el miedo a exigir que se nombren jueces que cubran esas vacantes en forma urgente.

Debemos dejar de ser "pecho frío" y actuar sin miedos.

La justicia está inmersa en una disputa de poder inaceptable y es clara la intromisión del ejecutivo sobre el judicial.

Perorti tiene la obligación de poner en funcionamiento todos los resortes administrativos que la Constitución provincial le da para que las vacantes existentes sean cubiertas en forma inmediata o interinamente, pero se deben cubrir,no hay otra opción.

El colapso que se vive día a día no nos da otra opción que ponernos de pie a los abogados y hacer todo lo que está a nuestro alcance para revertir esta situación, de lo contrario vamos a ser igual de cómplices que los inútiles políticos, comenzando por el mismísimo gobernador, que nada hacen para solucionarle los problemas a la gente y viven de la rosca para su propio beneficio.

Llegó la hora de actuar, llegó la hora de exigir.