Carlos ZIMERMAN: "Vamos a denunciar a Perorti por mal desempeño de la función pública"

Perorti está haciendo abuso de poder y un mal desempeño de sus funciones, eso es un delito y hay que denunciarlo. Es inaudito que por que la Asamblea legislativa no le quiere aprobar los pliegos de sus amigos, de una forma caprichosa e infantil retiró los pliegos de los otros abogados propuestos. Perorti no cumple con sus funciones en forma eficiente y por ende hace un mal desempeño, cuando no arbitra todos los medios a su alcance para que las vacantes de jueces se cubran lo más rápido posible.

Perorti actúa como "patrón de estancia", entendiendo que el poder es él y que nadie le puede decir que no a sus absurdos caprichos.

Hemos tomado la decisión de intimarlo para que cumpla con la ley, de no hacerlo, no nos va a quedar otro remedio que denunciarlo penalmente ante la justicia penal de la provincia.

El daño enorme que se le está haciendo a la gente ya es irreparable, el descreimiento a Ia la justicia tampoco tiene remedio, por lo que el delito ya está configurado, no obrante vamos a intimar al gobernador para que cumpla con sus funciones como debe ser y en caso de no tener respuesta lo vamos a denunciar.

Perorti debe entender que es el gobernador de todos los santafesinos y que no debe actuar como si ostentara la suma del poder público. La ley es muy clara en cuanto al nombramiento de nuevos jueces, el debe acatar el poder de revisión que tiene la Asamblea legislativa.

Nombrar a nuevos jueces va a contribuir en agilizar el sistema judicial y destrabar la inmensa cantidad de procesos demorados. Es hora que se le de un corte a este despropósito, apelamos a la razón del señor Gobernador y esperamos fervientemente no tener que recurrir a la justicia para que se digne a hacerlo.