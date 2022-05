Máximo Kirchner apuntó contra medios de comunicación y empresarios: “Destruir es fácil”

El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, reapareció en el plenario del PJ bonaerense en el marco del Día del Trabajador. En principio, destacó la labor del personal de salud durante la pandemia, pero poco después apuntó contra medios de comunicación y empresarios. Durante la ponencia, no estuvieron exentas las críticas contra Mauricio Macri, a quien acusó de “destruir lo construido en 12 años”.

El plenario se realizó en el predio del sindicato de Luz y Fuerza ubicado en la ruta provincial N° 41, en la localidad bonaerense de Baradero. Contó con la participación de dirigentes e integrantes gremiales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. También, los sindicalistas Walter Correa (Curtidores) Pablo Moyano (Camioneros y cotitular de la CGT), Hugo Yasky (CTA), Roberto Bardel (Suteba), Vanesa Siley (Trabajadores Judiciales) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros.

Las críticas de Máximo Kirchner

Con respecto a los medios, los hizo cómplices del endeudamiento que Macri tomó con el FMI, e indicó que este no actuó solo al tomar esa decisión. «¿Se acuerdan cuando nos vendían que habían traído al #Messi de las finanzas? Mamita, lo que será el patadura de ese equipo, no me quiero imaginar el que piensa que la pelota pica porque hay un sapo adentro», señaló en el acto.

Posteriormente, apuntó contra los empresarios por ser cómplices de la suba de precios y las especulaciones. A medida que Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, intimó al sector por la suba indiscriminada de los precios del pan y de otros productos, el Gobierno ha sumado tensiones con el campo, algo que se pudo ver en el tractorazo que se realizó el sábado pasado.

“El campo debe ser socio del crecimiento de Argentina”, señaló Máximo Kirchner. También recordó la crisis del 2008, en la cual el sector agropecuario se levantó contra el Gobierno y obstaculizó la producción y distribución de materia prima a todos los puntos del país. “Recuerdo que el Gobierno deseaba y quería cuidar la mesa de los argentinos”, mencionó, y agregó: “El problema no son las pequeñas y medianas empresas, sino los grandes grupos cerealeros, los grandes propietarios del campo y los terratenientes”.

Perspectivas políticas

Finalmente, habló sobre las perspectivas políticas a futuro, de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Allí, preparó el terreno para Cristina Kirchner, quien últimamente hizo declaraciones fuertes contra su par presidencial. «La vicepresidenta hizo una correcta lectura de la coyuntura para poder organizar a su pueblo. La mejor forma de construir la victoria en 2023 es entender el 2019. Si no entendemos eso, no vamos a poder organizarnos», indicó.

Con información de www.elintransigente.com