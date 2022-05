La interna no da tregua y el kirchnerismo volvió a apuntarle a Alberto Fernández: “Es insólito que esté dispuesto a dialogar con la UIA y no con Cristina Kirchner”

En medio de la constante tensión interna entre el presidente y la vicepresidenta, uno de los integrantes del Frente de Todos con más experiencia en el campo político, Leopoldo Moreau, consideró como algo insólito que Alberto Fernández se muestre dispuesto a dialogar con los “sectores más concentrados” de la economía argentina antes que con su compañera de Gobierno, Cirstina Kirchner.

Los días de gestión pasan y, mientras se acerca cada vez más el 2023 electoral, la distancia entre el mandatario y su vice parece ser cada vez mayor.

La periodista Nancy Pazos afirmó en su columna de este domingo: “No hay ninguna posibilidad de que el Presidente y su vice se reúnan para hablar de política. No es por ella. Es por él. Alberto está convencido que la única manera de garantizar la unidad del gobierno, hoy por hoy, es evitando un mano a mano con la vicepresidenta”.

En ese contexto, el diputado nacional Leopoldo Moreau afirmó su incredulidad por esa postura de Alberto Fernández.

“A esta altura me parece insólito que el presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA, que en realidad ya ni representa ni siquiera a los industriales, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina Kirchner”, aseguró Moreau en declaraciones a la radio Futurock.

Así y todo, el dirigente de pasado radical quiso poner paños fríos al conflicto y aclaró que lo que sucede dentro del Frente de Todos no es una interna.

“Me resisto a plantearlo en términos de interna porque en general, la gente vincula las internas con pujas por espacio de poder o candidaturas. Y esto no es una interna interpretada en ese sentido, es una discusión hacia el interior que tiene que ver con algo que está muy por encima de eso, que es la definición de políticas”, afirmó Moreau.

Y completó: “Eso es lo que nos diferencia de Juntos por el Cambio porque eso sí es una interna, que están debatiendo por anticipado quién va a ser el candidato a presidente, si van a admitir a fulanito o menganito o lo van a echar”.

A su vez, el diputado volvió a criticar el acuerdo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, concretó junto al FMI, al que calificó “papel mojado”.

“Yo no hago análisis en relación a la continuidad o no de ministros, sino de políticas. Lo que sí tengo claro es que abrazarse al programa económico del FMI no es el camino. Me parece que en ese sentido hay que pegar un golpe de timón rápidamente, entre otras cosas, porque no solamente el acuerdo con el FMI estuvo mal concebido y mal gestionado sino porque además se transformó en papel mojado y hoy las pautas de ese programa nos llevan a un escenario de inflación con sentido muy creciente (...) Lo que hay que hacer es despegarse del programa del FMI, reformulando metas y proyecciones”, analizó.

Valorando las cifras de crecimiento económico que salieron a la luz en los últimos meses, Moreau optó por relativizar las cifras y advertir que “los mismos resultados dijeron que la participación de los trabajadores en la renta nacional ha ido disminuyendo”.

Por eso, el diputado volvió a enviar un mensaje encriptado hacia el ala más albertista del Gobierno, en relación a su vínculo firmado con el Fondo Monetario Internacional.

“Lo que yo tengo claro es que cuando uno enfrenta una situación de de esta naturaleza tiene que defender dos cosas, no solo un resultado electoral sino una identidad política porque si perdés las dos cosas simultáneamente, no tenés retorno (...) Lo que creo que está claramente definido en el Frente de Todos es que hay un liderazgo y una centralidad política que es innegable, que es Cristina Kirchner,. Por el otro lado, en términos institucionales hay un dato insoslayable es que es el presidente es quien toma las decisiones finales. El presidente tiene la última pero no la única palabra. Y eso es lo que está ahora en cuestión”.

En tanto, Moreau se mostró ilusionado con una potencial candidatura de Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales del próximo año aunque, por el momento, no ve a la vicepresidenta en la búsqueda de esa meta.

Con información de www.infobae.com