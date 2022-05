Facundo Manes: “Somos uno de los pocos países en el mundo que se degrada desde hace décadas”

Lejos de la interna que golpea desde hace tiempo al oficialismo y, más recientemente, a Juntos por el Cambio, el diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Manes pidió que hayan más “políticos que estén dispuestos a consensuar” tras advertir que la Argentina es “uno de los pocos países en el mundo que se degrada desde hace décadas”.

“Si vos ves la educación, la nuestra era la mejor de América Latina, hoy está en el fondo de la tabla; la pobreza estaba en 1975 en el 5%, hoy es la mitad de la población; la economía, yo tengo 53 años y 22 los viví en contracción. O sea, la democracia no nos educó, no nos curó ni nos alimentó”, sostuvo el neurocientífico. En este sentido, aclaró que “nadie puede tirar la primera piedra porque acá fracasaron todos” y lamentó que “la dirigencia esté discutiendo poder, las próximos elecciones, y no cómo generar trabajo”.

“La Argentina no tiene plan estratégico y ningún país se ha desarrollado sin una visión estratégica, y para eso necesitamos políticos que estén dispuestos a consensuar, a acordar, y que no crean que ellos o ellas son la salvación de la patria”, agregó.

En concordancia con lo que viene diciendo desde hace tiempo, Manes consideró que de los problemas que enfrenta actualmente el país “se sale con una nueva mayoría, porque no puede ser que una mitad gobierne ignorando a la otra, eso no va más”.

“Ni Macri ni Cristina pueden convocar a un gran consenso del 60 o 70% de la Argentina porque son figuras que dividen mucho, ya tuvieron su oportunidad y cuando estuvieron en el poder dividieron a la sociedad. Nosotros necesitamos líderes que inspiren, que unan”, remarcó.

Durante una entrevista en Crónica TV, el referente radical opinó que “hay un fin de ciclo de la sociedad con la dirigencia, que de un lado y del otro ha fracasado” y que ahora “lo que viene es una combinación de espacios para salir por encima del laberinto”, ya que “en la grieta en la que estamos no hay medio”.

“Hace mucho tiempo que no hacemos una política estratégica que supere a un partido político o a una coalición. El desarrollo es una revolución de alimentación infantil, educativa, tecnológica, con masiva transferencia al sector productivo para generar más valor agregado, respeto a la Justicia y una inserción inteligente en el mundo. Ese camino hace tiempo que no lo tomamos”, señaló.

Para el diputado de la UCR, la actual administración de Alberto Fernández no pudo lograr esos acuerdos políticos porque “el poder real acá lo tiene la vicepresidenta”, Cristina Kirchner.

“El problema del Presidente es adentro de su fuerza, no puede convocar a un gran consenso porque están peleados entre ellos, y el problema del Gobierno anterior fue que se cerró, lo dijo el propio Macri, que no era una coalición de Gobierno, sino electoral”, analizó.

Al respecto, sostuvo que el radicalismo debe “convocar desde el centro popular a una nueva mayoría” para conseguir “la reconstrucción de la Argentina e ir hacia la modernidad y la prosperidad”.

“Hay que hacer un acuerdo programático, tener ideas y sumar o no a líderes basado en esas ideas, no en encuestas, porque lo que pasó con Cambiemos fue que se sumó por encuestas, para ganas una elección, y después no se pudo cambiar al país, y lo que pasó con este Gobierno fue lo mismo”, insistió.

Sobre este punto, al ser consultado sobre una posible alianza con el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, tema que provocó fuertes diferencias en el último encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, si bien evitó dar una respuesta tajante, aseguró que es importante “luchar contra quienes quieren capitalizar este descontento de la gente para provocar más miedo y división”.

“Yo creo en la libertad económica, en el mercado, pero también en el Estado, porque a mí no me educó el mercado, lo hizo el Estado. Creo que tenemos que ir a una combinación de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, explicó.

