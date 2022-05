Perotti quiere ser Schiaretti pero no le da el piné

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti desde hace un tiempo a esta parte actúa a imagen de su par de Córdoba Juan Schiaretti, la diferencia es que al santafesino no le da el piné, le faltan años de lucha y por sobre todo coherencia. No debemos dejar de recordar que Perotti se paseó con cuanto candidato estuvo en el poder. Desde Menem a esta parte Omar Perotti fue "chupa medias" de todos. Menem, Kirchner, Cristina y en su primera etapa con Alberto Fernández. En Rafaela, su ciudad natal, recuerdan aún cuando estuvo en contra del campo mismo, una barbaridad en el epicentro casi del conflicto mismo que enfrento a Cristina Kirchner con el agro.

Ir a Córdoba es ver las obras de infraestructura con recursos propios que tiene "la Docta": autopistas, circunvalaciones, obras cloacales en casi todas las ciudades con dineros de la provincia y sin recursos de un Estado Nacional que desde hace años castiga a los cordobeses por no compartir las ideas totalitarias del kirchnerismo y apoyar desde 2015 en forma incondicional a Mauricio Macri.

A Omar Perotti le falta capacidad, conducta y atributos fundamentales para emular al gobernador de Córdoba. No le da el piné y su tropa lo sabe, sería importante que se dedique a tratar de solucionar el gravísimo problema de seguridad que enfrenta toda la provincia, no solo Rosario, y dejar de soñar con candidaturas alocadas para las que no está preparado.

Perotti no puede aspirar a más de lo que llegó, aunque como buen camaleón tiene la particularidad de acomodarse en los lugares a los que en otras democracias no podría aspirar.

Argentina es un país impredecible y todo se puede esperar, hasta que una persona como Perotti traspase Santa Fe y quien nos dice no ocupe cargos para los que no esta preparado. Así nos va a los Argentinos, por premiar a personajes como Perotti que por lo visto y actuado no le da el piné para más de lo que por ahora llegó.